Партия «Новые люди» назвала кандидатов на выборах в Ленинградской области

Избирком региона заверил список кандидатов от партии «Новые люди» на выборах в Ленинградской области.Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Партия «Новые люди» в Ленинградской области назвала своих кандидатов по партийному списку и одномандатников в Законодательное собрание региона. В списке соискателей мандата – общественники, предприниматели, хозяйственники.

Общеобластную часть списка возглавил заместитель руководителя Рабочей группы при Минприроды РФ, директор АНО «Агентство развития индустрии отдыха на воде и прибрежных территорий «Большая Арктическая Регата» Станислав Владимирович Корякин. Вторым номером в списке идет предприниматель, секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Ленинградской области Денис Германович Алесандров.

- Каждый проект, в котором я участвовал, создавал свой мир, новый мир для меня и всех, кто меня окружает, - отметил Денис Александров. - И что-то мне подсказывает, что участие в политической жизни нашей страны не станет исключением. Считаю, что построить и создать можно все, что угодно. Главное, чтобы с тобой были люди, готовые тебе с этим помочь, а сейчас их в моем окружении действительно большое количество.

Кроме того, в списке кандидатов в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области такие люди, как Борис Холопов - по Всеволожскому избирательному округу, предприниматель, специалист в сфере пассажирских перевозок Александр Яров - по Гатчинскому округу, Денис Поничев – по Ломоносовскому округу, Николай Панченко намерен баллотироваться в Сосновоборском округе, Юрий Щербаков идет по Лужскому избирательному округу, а Алексей Шуршиков – по Бугровскому. По словам лидера списка Станислава Корякина, новая политическая сила может рассчитывать примерно на 8% голосов избирателей.

- По партийным спискам в Законодательное собрание Ленобласти может пройти, как минимум, два кандидата, еще двое – по одномандантным округам. Это позволит партии сформировать собственную фракцию в Заксобрании, - считает Станислав Корякин.

Избирком региона заверил список кандидатов, начался период сбора подписей. Выборы состоятся 19 сентября 2021 года.