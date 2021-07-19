Театр «ЛДМ. Новая сцена» выселяют из арендного здания на Профессора Попова

Театру «ЛДМ. Новая сцена» нужно искать новое помещение...Фото: www.ldm.theater.

Театр «ЛДМ. Новая сцена» – один из крупнейших и популярных в Петербурге – оказался на грани выселения. В начале июля руководство получило письмо от собственника (частная компания, прим. Ред.) помещения, которое они арендуют, с уведомлением: покинуть здание до 1 июля 2022 года.

- Для нас это шок. Мы пока не понимаем, как выходить из этой ситуации. У нас договор был продлен до 2023 года. Но собственник решил расторгнуть его досрочно. Сейчас ищем новые площадки. Но пока результатов нет и никаких перспектив тоже, - вздыхает исполнительный продюсер Театра «ЛДМ. Новая сцена» Анна Шканкова.

На сцене театра выступают знаменитые артисты: Анастасия Макеева, Денис Клявер, Анна Ковальчук и другие. Фото: www.ldm.theater.

В здании на улице Профессора Попова театр живет уже пять лет. В советские годы там находился Ленинградский дворец молодежи, который включал в себя концертный зал. По словам Шканковой, когда они туда переехали, там были лишь руины концертной площадки. За год им удалось создать современный мультимедийный театр. Над проектом новой сцены работали американские дизайнеры и архитекторы, а акустическую систему разрабатывали европейские и американские специалисты. Несмотря на то, что вместимость зала – более 1200 мест, билетов на постановки зачастую купить просто невозможно: практически всегда аншлаг!

- Во время перестройки в ЛДМ проходили рок-концерты, люди жадно ловили слова и музыку нового времени. Затем были десятилетия забвения. Мы снесли все некапитальные перегородки, сделали новый проект и реконструкцию – своими силами, без привлечения бюджетных средств, и создали новый мультимедийный театр, - говорят в «ЛДМ. Новой сцене».

Помещение театра очень впечатляющее...Фото: vk.com/ldm.newstage

Почему собственник вдруг решил разорвать контракт, в театре не знают. По словам исполнительного продюсера, аренду они выплачивали всегда вовремя, и никаких замечаний со стороны надзирающих органов никогда не получали.

- Никакой официальной информации у нас нет. Есть слухи, что здание собираются продавать. Сделки никакой еще не было, но, якобы, хотят снести и построить жилой комплекс, - говорит Анна Шканкова. – Мы обращались в Комитет по культуре за помощью. Нам ответили, что хотят нам помочь, но не знают, как.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Комитета по культуре:

- В Петербурге работают более 60 негосударственных театров. Они составляют значительную часть театральной культуры города. Большинство из них не имеют собственных площадок. Подбором помещений от города занимается Комитет имущественных отношений на основании поступающих заявок. Кроме того, театры могут рассчитывать на финансовую поддержку в виде субсидий на постановку и показ спектаклей от Комитета по культуре. В бюджете на поддержку частных театров в этом году заложено 70 млн. руб. Но заявки от театра «ЛДМ. Новая сцена» не поступало.