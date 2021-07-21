Возможности современного строительства в историческом центре города обсудили участники проекта «Друзья Петербурга»

Алексей Михайлов, Александр Малич и Кирилл Смирнов обсудили исторический облик Петербурга. Фото: участница проекта Анастасия Хомутова.

19 июля на Новой сцене Александринского театра состоялся мастер-класс «Возможности современного строительства в историческом центре города». На примере Новой сцены участники встречи обсудили, как современная архитектура может быть интегрирована в историческую застройку, когда сам центр города при этом является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, как прийти к гармонии истории и новых стилей.

Объединить прошлое и настоящее

Организатор мастер-класса - многофункциональный социальный проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». В качестве экспертов выступили: Алексей Михайлов, заместитель начальника Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга, и Александр Малич, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра. Модератором встречи был главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

К слову, место для проведения мероприятия выбрано не случайно — Новая сцена Александринского театра является прекрасным примером современного строительства в историческом центре. Эксперты отмечают и её соответствие традициям, и актуальность.

- Такие встречи дают молодым специалистам широту взгляда, возможность услышать мнения разных экспертов и увидеть, что город и его жизнь не статична, и в том числе со стороны контролирующих органов есть позитивное восприятие нового строительства, но при соблюдении определенных правил, которые диктуются не просто самими чиновниками, а нам диктует история развития самого Петербурга, - считает Алексей Михайлов.

«Друзья Петербурга» регулярно проводят мастер-классы с специалистами из разных областей. Фото: участница проекта Анастасия Хомутова.

Санкт-Петербург должен оставаться собой

Сначала гости мероприятия отправились на экскурсию по Новой сцене, посмотрели на театр изнутри и только после начался мастер-класс. Алексей Михайлов поделился со слушателями историей развития Петербурга и отметил, что постоянные изменения сделали город таким разносторонним. Также он напомнил слушателям о том, что город получил статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО лишь в 1990 году, хотя идея подобных маркировок возникла ещё в дореволюционной России.

Александр Малич считает, что Санкт-Петербург с самого своего основания был инновационным городом, поэтому нет ничего удивительного в его изменениях, главное — органичность новшеств, особенно в таком уникальном городе.

Оба эксперта говорили о том, что Петербург является одним из самых красивых городов мира, поэтому сохранение его исторического облика просто необходимо. Генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра рассказал интересную историю.

- Когда в Санкт-Петербурге выступала певица Мадонна, её сопровождало много грузовиков с аппаратурой, реквизитом. Водители, перевозившие этот груз, посмотрели уже весь мир, но когда они ехали по Петербургу, то постоянно останавливались, делали фотографии, любовались. Такого города, как Санкт-Петербург, они не видели, - поделился Александр Малич. Но, безусловно, город должен развиваться, и нас радуют новые, амбициозные инновационные объекты.

Поиск баланса между сохранением старого и созданием нового — сложная, но выполнимая задача.

- Именно такие объекты как Новая сцена Александринского театра позволяют рассуждать о соединении нового и старого в нашем прекрасном городе. Ведь Петербург это не просто город-музей, а современный мегаполис, требующий развития, и найти правильные сочетания между старым кодом Петербурга и потребностью в новом его развитии это, конечно, задача суперпрофессионалов, тех людей, которых и планируется вырастить благодаря проекту «Друзья Петербурга», - считает Алексей Михайлов.

Мастер-класс вызвал ажиотаж среди студентов. Фото: участница проекта Анастасия Хомутова.

Молодёжь впитывает знания

Один из вопросов, который волновал участников, - проблемы, возникающие при строительстве и реконструкции зданий в историческом центре, ведь зачастую страдают соседние строения.

- По этой причине некоторые здания, которые не несут большой культурной и исторической ценности, остаются на своих местах. Иногда риск нанести вред соседним зданиям слишком высок, поэтому сносы и реконструкции не производятся, - объяснил заместитель начальника Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

Участники мастер-классов «Друзей Петербурга» - студенты вузов Петербурга, будущие реставраторы, архитекторы, историки, пиарщики и журналисты. Им жить в городе будущего, продолжать дело по сохранению богатейшей архитектурной истории Петербурга и создавать свое, новое.

Студенты, пришедшие на встречу однажды, хотят оставаться в проекте, который даёт уникальную возможность познакомиться с опытом мастеров, творящих историю здесь и сейчас. Проект знакомит студентов с настоящими профессионалами и позволяет не только заглянуть за кулисы, но и стать участником процессов.

- Думаю, сегодня студенты увидели, что то сочетание современного и прошлого, которое появилось, дает новою жизнь этому участку и не вызывает каких-либо протестов. Не обязательно устраивать гротеск, или как сказал Александр, провокацию. Чтобы удачно разместиться в центре города достаточно быть корректным, не нарушать правила, найти новый подход - и получается прекрасное заведение, как например это, к которому тянуться молодые зрители, - резюмировал встречу Алексей Михайлов.

Уже 22 июля ребята продолжат погружение в историю Петербурга в рамках проекта «Друзья Петербурга» ребята приглашены на премьеру променад-спектакля «SOMNUM. Ментальное кино о Петербурге». Это первая программа, созданная для Санкт-Петербурга проектом «Голос Города», который звучит уже в восьми российских городах. Представление в жанре экспрессионизма подарит новые эмоции и даст возможность погрузиться в атмосферу города, раскроет культурный код улиц Санкт-Петербурга. Над созданием спектакля работали творческая команда «Голос Города», и актеры БДТ им. Товстоногова при участии петербургского историка Льва Лурье. Режиссер спектакля Сергей Пектеев.Проект инициирован и реализован при поддержке ПАО «Газпром».