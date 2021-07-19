«Старожилы называли ее фабрикой смерти»: Что известно о подземной тюрьме в доме в Ленинградской области

Корреспонденты «КП» в Петербурге» побывали в подземной тюрьме во Всеволжском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Высокий забор из профлиста, а за ним – руины с виду обычного дачного дома. Как бы не так. Теперь этот небольшой участок в полузаброшенном поселке Новый Петербург в Ленобласти называют «подземной тюрьмой с крематорием».

Жуткая история всплыла 19 июля с подачи неизвестного мигранта. Судя по всему, он искал, чем поживиться, но увиденное повергло его в шок. В подвале одного из домов он нашел заброшенные камеры – как в тюрьме. А рядом с баней – огромную печь. Позвонил в СМИ. И новость быстро стала сенсацией. Корреспонденты «КП» в Петербурге» отправились на место, чтобы разобраться в таинственной истории.

Что происходило в этом помещении - большая загадка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЭТАЖ «МИНУС ОДИН»

Поначалу, не скроем, новость показались мрачной шуткой: все же на дворе не лихие девяностые. Да и поселок, о котором шла речь, далеко не край мира – каких-то пятьдесят с небольшим километров от центра Петербурга, час езды, да еще и по оживленной трассе. Однако, место на самом деле таинственное. Поселок стоит в окружении глухих лесов и практически заброшен. Из десятка домов всего в двух теплится жизнь – и то, хозяева сюда лишь изредка приезжают.

«Плохой участок» за высоким забором находится на самом отшибе. На территории – баня и дом. Дом – деревянный, но в нем есть странное помещение с бетонными стенами, похожее на гараж. Когда мы приехали на место, по участку рассекал трактор. Он заваливал вход в дом и гараж. По одной из версий, работы велись по распоряжению Следственного комитета, но официального подтверждения этому у нас нет.

Как только новость попала в СМИ, к дому подъехал трактор и стал заваливать вход в дом и гараж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда рабочие уехали, у самого потолка бетонной пристройки мы нашли широкую щель и пролезли внутрь. Ничего необычного – заброшенное помещение. Но потом увидели спуск вниз – тот самый бункер – «подземную тюрьму».

Бункер оказался вместительным - пожалуй, там вполне мог бы разместиться небольшой автопарк. Большой зал с гулкими стенами, пугающего вида коридор за железной решеткой, а в коридоре - три тесные камеры с двухъярусными шконками и унитазами. На стенах - кронштейны. Возможно, для видеокамер.

Бункер затоплен водой, но не исключено, что там есть еще один этаж ниже. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В одной из комнат – большой прямоугольный проем, уводящий еще ниже. Судя по всему, там находится второй подземный этаж, но он затоплен водой. Корреспондент «КП» попытался спуститься вниз, но не нащупал дна.

Что касается огромной печи – ее мы не увидели. Но территория рядом с баней была уже раскурочена трактором. Сейчас там остался лишь котлован с мусором.

«НАЗЫВАЛИ ФАБРИКОЙ СМЕРТИ»

Что же происходило на этом странном участке? Согласно кадастровой выписке, земля четырежды меняла хозяев – сначала ей владело дачное некоммерческое партнерство «Лемболовская твердыня-1», потом – непонятная фирма под названием «Кредит доверия» (уставной капитал – 10 000, в графе «деятельность» значится расплывчатое «предоставленное прочих финансовых услуг»). Далее на протяжении девяти лет хозяевам участка были частные лица. Последний – некий Владислав. «Комсомолка» написала ему в соцсетях, но ответа не получила.

В коридоре - три тесные камеры с двухъярусными шконками и унитазами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я не видела, как строился этот дом, но это было где-то в 2011-2012 году, - рассказала «КП» дачница из ближайшего массива Антонина (имя изменено, - прим. Ред.). - Зато видела, как строился забор - каждый год он становился выше и выше, пока не вырос до трех метров.

По словам Антонины, постоянно в зловещем доме никто не жил, в нем бывали наездами. Хозяина за все эти годы женщина видела лишь однажды – когда проезжала мимо этого дома. По ее словам, это был обычный непримечательный мужчина, который поспешил захлопнуть ворота при виде «чужака».

- На глаза этот человек никогда не показывался, - подтверждает еще один мужчина, у которого неподалеку коттедж. – Но нам предыдущие жильцы рассказывали, что в народе этот дом называли фабрикой смерти. Но что имели в виду - не объясняли.

Атмосфера в бункере, честно скажем, не из приятных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Между тем, по одной из версий, именно это место неким образом фигурировало в расследовании дела об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии – в 2018 году его расстреляли за рулем собственного «Мерседеса». В девяностые он был помощником сибирского криминального авторитета, а позже проходил свидетелем по делу главы ОПГ «Тамбовские» и «ночного губернатора Петербурга» Владимира Барсукова (Кумарина).

- Об этом доме известно уже год. Там проводили проверку, но ничего криминального не нашли. Также нет подтверждения, что печь использовалась в качестве крематория, - рассказал «КП» источник в силовых структурах.

Официального комментария от Следственного комитета по поводу странного участка получить не удалось.

Бункер оказался вместительным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

«Последний хозяин не знал о подземелье»

– «Новый Петербург» - это несостоявшийся бизнес-проект, который стартовал в 2012 году, когда был бум строительства. И с тех пор так никакого движения не было, – рассказал «КП» чиновник из районной администрации, попросивший не называть его имя. – Несколько раз поселок закладывали в банки. Собственники участков судились с продавцами. В общем, обычная для нашей страны кутерьма.

Охарактеризовать провальный коттеджный поселок как криминальный, богатый или еще какой-то, сложно. Ведь никаких странностей и подозрительной активности, уверяют власти, здесь не было.

– Просто подъезжали микроавтобусы. Совершенно обычные. Заезжали на участок за глухим забором – и все, – сообщают власти. – Если бы мы знали, что там незаконная деятельность процветает… Но все было под домом, причем скрыто так, что даже собственник, который купил здание последним, не подозревал, что есть подземелье. Понимаете? Только когда пол гаража упал, он увидел, что под домом что-то есть.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Почему стали засыпать дом?

Доктор юридических наук, криминалист Лев БЕРТОВСКИЙ:

- Скорее всего, дело в соображениях безопасности. Это подземный объект, в каком он состоянии - неизвестно. Мало ли, кто прочтет о нем в СМИ и решить туда пролезть, и мало ли, к чему это приведет. По поводу назначения объекта - я бы не был так уверен в том, что это именно тюрьма. Возможно, там содержались нелегальные мигранты, или размещалась принудительная психиатрическая лечебница - к сожалению, такие истории известны и современной России.

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