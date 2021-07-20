Единой картой петербуржца от Сбербанка пользуются больше полумиллиона человек. Фото: пресс-служба Сбербанка.

Северо-Западный банк Сбербанка сообщил, что общее число обладателей Единой карты Петербуржца превысило 530 тысяч человек. За первую половину 2021 года заявку на оформление отправили 80 тысяч человек.

Популярность Единой карты петербуржца продолжает расти, ведь преимущества ЕКП очевидны - платежные функции объединены с социальными, например, ее можно синхронизировать с любым проездным билетом, действующим в городе, в том числе с льготным. Также сервис позволяет участвовать в опросах и влиять на городскую среду, записываться на прием к врачу. Партнёры ЕКП регулярно присылают подарки держателем карты и активным пользователям приложения (доступно на IOS и Android).

- Единая карта петербуржца – удобный и выгодный инструмент. Она помогает экономить бюджет за счет акций партнеров, которых уже более 350, а им, в свою очередь, стимулировать продажи и увеличивать клиентскую базу. Кроме этого, у держателей ЕКП есть возможность накапливать и тратить бонусы «Сбер Спасибо» - заявил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Отметим, что любой житель города может заказать Единую карту петербуржца. Ее оформление занимает до 8 дней, за выпуск и перевыпуск платить не нужно. Для оформления заявки можно прийти в любое отделение Сбербанка, имея при себе паспорт и СНИЛС. Другой вариант — обратиться к своему работодателю с просьбой оформить карту. Последующий перевыпуск можно заказать в приложении Сбербанк Онлайн или через горячую линию.