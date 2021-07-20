Умер Александр Точилов, протоиерей и клирик подворья Валаамского монастыря в Петербурге

Умер клирик подворья Валаамского монастыря в Петербурге Александр Точилов / Фото: Подворье Валаама в СПб

В Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет умер Александр Точилов, протоиерей и клирик петербургского подворья Валаамского монастыря. Священнослужитель скончался 17 июля 2021 года. Причиной стали осложнения, которые вызвал коронавирус. Об этом сообщили в Валааме.

- Отошел ко Господу клирик Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря протоиерей Александр Точилов. Протоиерей Александр запомнится нам как усердный и молитвенный пастырь, внимательный к окружающим, всегда готовый оказать поддержку и помощь. В общении с прихожанами и братией монастыря всегда открытый, искренний и доброжелательный, он пользовался заслуженным уважением и любовью. Многим людям он стал настоящим духовным отцом, - написали на странице подворья Валаама.

Протоиерей родился в1953 году в Йошкар-Оле. После школы поступил в Ленинграде в Академию художеств имени Репина на архитектурный факультет. Долгое время занимался живописью и в 1990 году вступил в Союз художников. Точилов реставрировал росписи в храмах и монастырях России, Сербии, Греции, Святой горы Афон.

В 1997 году стал диаконом, после чего стал священником церкви в Псковской области. С 2002 году начал служить в петербургском подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. В 2017 году возведен в сан протоиерея.

- За всеми вышеперечисленными служениями стоит личность отца Александра, его жизненный опыт, таланты, данные ему Господом и преумноженные личным трудом и стараниями, его умение общаться с самыми разными людьми – детьми, творческой интеллигенцией, прихожанами и далекими от Церкви людьми, иностранцами, каждому из которых отец Александр отдавал частицу своего тепла, веры, внимания и участия, - добавили в подворье.

Время и место прощания будут названы позже.