Рабы, наркотики или «черные хирурги»: Факты и домыслы об истинном назначении подземной тюрьмы в Ленинградской области

О существовании подземной тюрьмы местные знали еще два года назад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Попавшая в объектив СМИ подземная тюрьма в Ленинградской области могла использоваться для производства и фасовки наркотиков, на которых трудились рабы – такая версия, по крайней мере, рассматривалась в качестве одной из основных, когда на объекте работали специалисты Следственного комитета. «Комсомолка» рассказывает новые подробности из истории зловещего бункера.

ПО СЛЕДАМ УБИЙЦ ШЕНГЕЛИИ

По словам источников «Комсомолки», странный дом с бункером появился в окрестностях дачного поселка «Новый Петербург» не случайно. До 2017 года вокруг участка стоял практически сплошной лес, а к самому дому вела лишь одна дорога – да и на той хозяин, до сих пор остающийся неизвестным, поставил шлагбаум. Коттедж, под которым располагались казематы, существовал полностью автономно и не был подключен ни к каким сетям – даже электричество подавалось от солнечных батарей и бензогенератора во дворе.

Вот так выглядел дом, когда туда впервые наведались следователи. На фото справа - камера внутри тюрьмы.

- Жил ли там кто-то постоянно – сказать трудно, - признался в разговоре с корреспондентом «КП» один из источников, хорошо знающий те места. – Но по крайней мере кто-то там регулярно присутствовал. Несколько раз у забора замечали – в том числе и я лично – микроавтобусы. По типу грузовых – с глухими бортами. И почему-то с украинскими номерами – поэтому они, собственно, и запомнились. Парковались там и легковушки, но я не могу сказать, что они были какие-то особенно дорогие или приметные. И продолжалось это примерно до 2017 года, когда прямо рядом с домом построили новую дорогу – она шла вдоль всего поселка (в том числе и мимо этого дома) и уводила дальше, в сторону СНТ «Вымпел» и других.

В остальном же, вспоминает собеседник «КП», владельцы дома никогда не давали о себе знать. И дом хранил свою мрачную тайну – до поры. В 2018 году в «Новом Петербурге» начались следственные действия, связанные с убийством бизнесмена Бадри Шенгелии. Тогда-то и вскрылась нагоняющая жути история с подземной тюрьмой.

- Дело в том, что в тот день, когда убили Шенгелию – или за некоторое время до этого – с пункта охраны соседнего поселка «Черничный» кто-то украл все камеры видеонаблюдения, выходившие на дорогу, - вспоминает другой источник, близкий к описываемым событиям. – Зато сохранилась камера на частном доме – и она записала, как по дороге движется белый джип с иностранными номерами, из которого застрелили бизнесмена. Направлялся ли он в коттедж с бункером – доподлинно не известно. Но какое-то время рассматривалась версия о том, что в этом бункере джип могли прятать – и, соответственно, что владельцы коттеджа имеют отношение к убийству.

Сейчас бункер затоплен водой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эта версия, впрочем, не подтвердилась. Когда следователи вместе с инженерной командой, присланной из МО «Агалатовское сельское поселение», спустились в бункер, они… не нашли там ничего.

- Ребята, которые протягивали электричество и откачивали воду, рассказывали, что там будто бы все было замыто – все следы, все отпечатки, любые признаки человеческого присутствия, - вспоминает источник «КП». – При этом сам бункер выглядел так, словно его только вчера построили – судя по всему, его хозяева, кем бы они ни были, за ним основательно следили.

В процессе осмотра вскрылось и еще несколько деталей – и просто странных и откровенно пугающих. Так, в бункере обнаружили дизель-генератор на 15 киловатт – не обыкновенный дачный, а практически портативную электростанцию. 15 киловатт для маленького частного дома (особенно с учетом солнечных панелей на крыше) – это очень много. Значит, продолжает наш собеседник, от генератора запитывали что-то еще. Но что?..

Вход в подземную тюрьму 19 июля завалили землей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вообще, сейчас от нее осталась, наверное, одна треть. Еще бросилось в глаза огромное количество розеток, - вспоминает источник «КП». – Если вы были там, то наверняка обратили внимание – там есть помещение, где розетки располагаются даже на потолке.

ТЮРЬМА – НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ?..

Какое-то время рассматривалась версия, что в казематах могли работать «черные хирурги», а розетки служили для подключения электроинструментов. Позже от нее отказались в пользу другой – в бункере могли изготавливать и фасовать наркотики. А камеры предназначались для рабов.

Но самым страшным стало другое: глухие металлические двери в камерах, по словам нашего источника, имели нумерацию: нарисованные черной краской числа… от 19 до 21.

- Разумеется, сразу же встал вопрос – где еще 18 камер?.. – вспоминает наш собеседник. – К делу подключили специалистов – они обследовали каждый миллиметр бункера на предмет секретных ходов и спусков на нижние уровни, простукивали пол и стены, ставили сейсмодатчики. Ничего не нашлось – в бункере оказался всего один этаж.

Камеры были пронумерованы.

Что же касается затопленного провала в коридоре с камерами (многие журналисты – и мы в том числе – приняли его как раз за спуск дальше, в глубь казематов) – то это, отмечает наш источник, всего лишь технический приямок. Раньше, судя по всему, там размещался насос для откачки грунтовых вод.

Нашли следователи и «крематорий» - трехметровый колодец под баней, куда спускался лифт: открытая площадка с электролебедкой. Но действительно ли в колодце размещалась печь для сжигания трупов, наш собеседник ответить затруднился. В самом доме силовики обнаружили резервный механизм, который должен был поднимать и опускать бетонную плиту, закрывавшую вход в бункер, в случае отказа основного. То есть, строили с умом и надолго.

Но как бы то ни было, истинное предназначение бункера с тюремными камерами так и остается пока загадкой.

Бункер был хорошо оснащен. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Что касается последнего собственника (дом менял собственников несколько раз, прим.ред.), – он появился уже в 2018 году, незадолго до начала следственных действий – то я лично видел его только однажды, как раз во время осмотра бункера следователя, - констатирует источник «КП». – И я не думаю, что он был причастен к происходящему. Просто потому что он был полностью обескуражен – такой шок на лице не изобразишь, даже если ты отличный актер.

Напомним, о существовании подземной тюрьмы в поселке «Новый Петербург» широкой общественности стало известно в понедельник, 19 июля. «Комсомолка» отправилась на место событий и проникла в полузасыпанный бункер.