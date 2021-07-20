В Университете бизнеса «Уралсиб» пройдет вебинар «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции». Фото: freepik.com.

Университет бизнеса «Уралсиб» приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Тестирование ниши: гипотезы и декомпозиции» – в Университете бизнеса, который пройдет 22 июля в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Елена Белякова, предприниматель, основатель 7 компаний в сферах логистики, строительства, консалтинга, пиломатериалов, онлайн-обучения.

На вебинаре рассмотрим, как уже на этапе стартапа правильно проанализировать составляющие бизнеса, как начинать и грамотно пробовать те направления бизнеса, в которых нет опыта, как рассчитать допустимые вложения на тестирование и начать действовать уже сегодня.

Программа вебинара:

- Как найти нишу для себя и подобрать новое выгодное направление для существующего бизнеса?

- Как проверить будущий спрос – актуальность выбранного направления?

- С чего начать тестирование ниши?

- Как правильно прогнозировать желаемый результат?

- Что контролировать, считать и какие выводы делать?

- Формула успешного запуска бизнеса!

По итогу вебинара участники получат практические навыки построения гипотез, а бонусом – шаблон «Расчет финансовой декомпозиции».

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.

СПРАВКА:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 июля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 255 точек продаж, 1 469 банкоматов, 469 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.