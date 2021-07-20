Жара вернется в Петербург в выходные

Жара вернется в Петербург 25 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не долго жители Санкт-Петербурга будут отдыхать от жары. Знойная погода вернется уже в ближайшие выходные. Об этом во вторник, 20 июля 2021 года, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

- Сейчас в Петербурге произошло похолодание, но из-за того, что солнца очень много, все равно воздух прогревается до 22-24 градусов. И такая погода будет стоять всю неделю, - пояснил Колесов.

В ночь на 21 июля синоптики ожидают серьезные ливни и грозы, а вот выходные 24 и 25 июля в Петербурге будут сухими. В воскресенье температура воздуха снова поднимется до 25-27 градусов жары.

- Со следующей недели в Петербурге опят будет повышение температуры до 30 градусов. Это наступает третий знойный период. Сколько он продлится, точно сказать пока сложно, - добавил синоптик.

Однако уже предварительные прогнозы на август говорят о том, что шорты и легкие футболки останутся в гардеробе петербуржцев. Август будет аномально теплым по всему Северо-Западному региону, снова превышая норму до 27-32 градусов жары. К тому же, первая декада месяца ожидается сухой с редкими мелкими дождями. Понижение температуры произойдет только во второй и третьей декадах августа, но где-то до 22-27 градусов.