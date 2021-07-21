«Мне было проще уйти»: Настя Ивлеева впервые призналась, почему отвернулась от Иды Галич, когда она забеременела

Девушки стали популярны благодаря коротким роликам в соцсети. Фото: Instagram

Блогерши Настя Ивлеева и Ида Галич наконец-то рассказали истинную причину, по которой перестали общаться. Этот вопрос мучил поклонников несколько лет, ведь знаменитости никак не комментировали произошедшее. Поклонники Ивлеевой и Галич связывали это с замужеством Иды - ведь девушки прекратили дружить именно в этот период. Отчасти они оказались правы.

- В какой-то момент мы потеряли общую нить, - рассказала Ивлеева в шоу Иды Галич на Youtube. - Скажу честно, то что она забеременела это неотъемлемый факт. У нее произошел огромный скачок в жизни. Это скачок в жизни, который понятен только тебе. Я не могу понять эту эмоцию, а у тебя есть целая жизнь, все перевернулось, изменилось. И ты по-другому мыслишь, тебе чего-то иного хочется. До этого мы с тобой кутили, вертели, снимали, гуляли. Мне было сложно перестроиться с этого «Хоп-хей ла-ла-лей» в такую подругу, которая резко понимает какие-то интимные, тихие, скромные времена, которые начались в твоей душе. У тебя появились запросы в отношении меня, которые мне были непривычны. Потому что я человек из разряда холостяков. Мне были непривычны предложения из разряда «давай-ка дома посидим, чайку попьем». Я сейчас понимаю с возрастом и опытом, что с моей стороны абсолютно неправильно. Я поступила, как мужчина, когда узнала о беременности, мне было проще уйти из этих отношений.

Откровения Ивлеевой растрогали Иду Галич до слез. Та в свою очередь призналась, что долго обижалась на бывшую подругу, когда была беременной.

- Я скажу, что меня гложет. Когда мы тусили и кутили, в пьяном угаре я спросила тебя, что будет, когда я забеременею. Ты сказала: «Галич, я буду держать тебя за руку и буду рядом с тобой столько, сколько нужно». Но один раз, когда я написала тебе в директ: «Удели мне немного времени, пойдем погуляем», ты сказала: «Сорян, Вась я занята», - парирует Ида.

Напомним, Ида Галич и Настя Ивлеева стали популярны благодаря коротким роликам в Instagram. Девушки снимали смешные скетчи про отношения и дружбу, а после начали делать совместные видео.