«Швырнула головой в землю за испорченный бассейн»: Стас Пьеха нанял адвоката после нападения соседки на сына

Стас Пьеха намерен наказать обидчиков сына. Фото: Александр ГЛУЗ

Новость об избиении маленького сына Стаса Пьехи шокировала поклонников певца. Об инциденте они узнали днем 20 июля, само же нападение на ребенка произошло накануне в одном из коттеджных поселков под Петербургом. Известно, что бывшая жена Стаса Наталья Гончарова приехала туда месяц назад с 7-летним Петей, чтобы пожить на природе. Все было прекрасно, пока не приехали соседи - в частности жена известного футбольного судьи Владислава Безбородова с ребенком. В эксклюзивном интервью «Комсомолке» в Петербурге» Стас Пьеха подробно рассказал о случившемся.

- Я неделю назад приезжал к ним - все было хорошо, вокруг были адекватные люди, а этих соседей не было, - признался в разговоре с корреспондентом «Комсомолке» в Петербурге» Стас. - Они совсем недавно там появились. Сына действительно избили. Причем сделала это женщина! Я не знаю, чем она руководствовалась, когда все это делала. Она ударила его головой об землю и нанесла несколько ударов по голове его бабушке (маме Натальи Горчаковой – Прим. ред.). Петя сейчас в больнице. Он в сознании. С ним Наталья и достаточно других людей. Я пока с ними на связи. Если будет какая-то нужна помощь или ему станет хуже, естественно, я приеду.

Как стало известно «КП», еще несколько дней назад трое детей арбитра Безбородова и сын Пьехи прекрасно ладили, ходили друг к другу в гости. Один из таких визитов и стал причиной агрессивного поведения жены Безбородова. Петя, заигравшись, нечаянно проткнул надувной бассейн соседей карандашом - это и привело многодетную мать в ужас.

Стас Пьеха решил не спускать с рук поступок соседки и уже привлек к делу известного адвоката Сергея Жорина.

- Нападение на ребенка произошло из-за того, что, как считает нападавшая женщина, семилетний мальчик испортил ей бассейн. И она, возмущенная шалостью, не нашла ничего лучше, как схватить его за руку и с силой швырнуть головой о землю. После того, как пройдут все экспертизы, можно говорить об уголовном деле, - рассказал «Комсомолке» в Петербурге» адвокат Сергей Жорин.