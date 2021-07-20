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Звезды20 июля 2021 20:23

«Хожу по пепелищу»: Рэпер Слава КПСС спалил квартиру в Санкт-Петербурге

В "двушке" музыканта произошел пожар из-за ароматических свечей
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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О пожаре артист сообщил в соцсетях. Фото: vk.com/slavakpss

О пожаре артист сообщил в соцсетях. Фото: vk.com/slavakpss

У 31-летнего Вячеслава Машнова, известного как Слава КПСС или Гнойный, сгорела квартира в Санкт-Петербурге. О своей беде рэпер сообщил в своем Twitter. Но тот факт, что он остался без крыши над головой, совсем не расстроил его.

- Кто сейчас тоже ходит по пепелищу своей квартиры в жёлтых кроксах?» — спросил он подписчиков в Twitter.

К своему рассказу Гнойный прикрепил фотографию сгоревшей квартиры. По словам рэпера, он долго копил на это жилье.

Гнойный показал фото сгоревшей квартиры. Фото: twitter.com/gnojnyj

Гнойный показал фото сгоревшей квартиры. Фото: twitter.com/gnojnyj

В МЧС по Санкт-Петербургу подтвердили информацию о возгорании. Пожар случился 19 июля в доме на улице Трефолева.

- В двухкомнатной отдельной квартире, в комнате обгорела обстановка на площади 3 кв. метра. Сведения о пострадавших не поступал, - добавили в ведомстве.

Кстати, сам Машнов намекнул, что пожар мог возникнуть из-за ароматических свечей.

Слава КПСС шутит в своей сгоревшей квартире
Видео: twitter.com/gnojnyj
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