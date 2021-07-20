Умер петербургский академик, физик-ядерщик Василий Глухих

В Петербурге на 93-м году жизни умер ученый Василий Глухих. Фото: Российская академия наук.

В Петербурге умер известный ученый, физик-ядерщик Василий Глухих. Академик РАН скончался в минувший понедельник в возрасте 92 лет. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по науке и высшей школе.

- 19 июля на 93 году жизни ушел из жизни выдающийся ученый, инженер и организатор науки академик Глухих Василий Андреевич, - говорится в тексте некролога.

Василий Глухих родился в Курганской области. В 1952 году с отличием окончил Томский Политехнический институт по специальности инженер-физик. После окончания института переехал в Ленинград, где поступил инженером-исследователем в Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры имени Ефремова, расположенный в поселке Металлострой.

С этим НИИ и была связана вся трудовая жизнь ученого. В 1958 году он возглавил группу инженеров, разработавших экспериментальную термоядерную установку «Альфа». С его участием и под его руководством были созданы электронно-пучковый термоядерный комплекс «Ангара – 5», первый в мире токамак (установка для магнитного удержания плазмы) со сверхпроводниковой обмоткой Т-15, крупнейшие отечественные лазерные комплексы для термоядерных исследований «Искра – 5» и «Луч».

Василий Глухих - лауреат Государственной премии СССР, Ленинской премии, Государственной премии РФ и других. Имел множество наград. Был автором четырех монографий, более 150 публикаций в научной периодике и трудах конференций, 20 крупных изобретений. Занимал должность главного редактора международного журнала «Plasma Devices and Operation» и члена редколлегии «Журнала технической физики».

Прощание с ученым пройдет 22 июля в поселке Металлострой.