«Извинений от женщины не было»: Следственный комитет начал проверку после избиения семилетнего сына Стаса Пьехи

Стас Пьеха уже привлек к делу адвокатов. Фото: соцсети

Пострадавший от рук разъяренной соседки семилетний сын Стаса Пьехи получил черепно-мозговую травму. Петю избила жена футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина в коттеджном поселке Рощино под Петербургом. Женщина набросилась на мальчика, потому что он якобы проткнул ее бассейн. Ситуацией заинтересовалась прокуратура, а теперь проводит проверку и следственный комитет по Выборгу.

- В ближайшее время будет назначена судмедэкспертиза, чтобы установить степень тяжести вреда здоровью. Мы надеемся, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело. Кто-либо со стороны с нами не связывался. И я вообще не думаю, что хоть их них захочет хотя бы принести извинения. По видео понятно, что она не сожалеет, она считает это логичным, - рассказал «КП» адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи.

Ирина Безбородова набросилась на сына Стаса Пьехи. Фото: принтскрин видео.

К слову, мать троих детей Ирина Безбородова поселилась по соседству с семьей бывшей жены Стаса Пьехи, Натальей Горчаковой и ее родителями совсем недавно. Петя подружился с их средним ребенком, но Безбородова запрела сыну общаться с Пьехой-младшим. На что тот из-за обиды проткнул карандашом бассейн соседей.

За это супруга судьи Безбородова, мать троих детей, схватила Петю за руку и швырнула его так, что мальчик ударился головой об землю. Сама же женщина стала кричать, что все сделала правильно. Досталось и бабушки мальчика.

- Да, я схватила его рукой за руку и швырнула на пол. А бабушку вообще надо было убить, - призналась женщина на видео, которое снимала бывшая жена Стаса Пьехи.

Певец и отец мальчика намерен наказать женщину, которая подняла руку на его ребенка. По словам адвоката Стаса Пьехи, Безбородовой может грозить и уголовная статья. Какая именно, будет ясно, когда определят степень тяжести побоев.

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