Гуманитарный университет профсоюзов: Мы создали общество приличных людей

Ежегодно университет демонстрирует новые рекордные цифры конкурса на бюджетные места. Фото предоставлено СПбГУП.

Почему академик Дмитрий Лихачев еще в 90-е назвал Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов «университетом XXI века», а сегодня в разных уголках Земли вуз называют «смесью Гарварда и Голливуда»? Почему здесь конкурс 60 человек на место и рекордное трудоустройство выпускников? Сейчас мы вам все расскажем.

Город в городе

Что в СПбГУП сразу бросается в глаза, так это уникальная материальная база. Такого кампуса, как на улице Фучика, нет ни в одном вузе России. Ни американские, ни западноевропейские университеты по уровню продуманности и комфорта для студентов с ним не сравнятся.

- Когда-то профсоюзы получили большую территорию рядом с центром Петербурга и сделали на ней застройку всего того, что нужно студентам, единым зданием. Это в других вузах общежитие - отдельно, административный корпус - отдельно, одна лекция здесь - другая там. А мы круглый год в любую погоду можем в летней одежде на занятия ходить. Это очень удобно, - делятся старшекурсники. - А еще времени экономится немало.

Снаружи - большая зеленая зона, площадь Академика Лихачева (на ней проводят День знаний и другие крупные мероприятия) и Аллея Славы с бюстами почетных докторов вуза. Территория охраняется на правительственном уровне целой системой видеокамер и инфракрасных датчиков, чтобы чужие сюда не попали. При этом приглашать гостей студентам, конечно, можно, главное - подать заявку и попросить друзей захватить паспорта.

Учебный корпус соединен с Домом студентов (так тепло здесь называют общежитие) «Итальянской улицей» - театрализованным, ярким переходом. Общественные помещения выполнены на уровне четырех-, а то и пятизвездочного отеля.

Фактически кампус СПбГУП - особый город в городе с собственными традициями и порядками. Из своего номера студент в комфортном режиме может добраться не только на лекцию или практикум, но и в Научную библиотеку имени писателя Даниила Гранина (она включает читальный зал на 300 мест и свыше полумиллиона томов книг), на симфонический концерт в Театрально-концертный зал имени композитора Андрея Петрова (вмещает 750 зрителей), в тренажерные залы Спортивно-оздоровительного комплекса имени защитника Ленинграда, почетного гражданина Петербурга Михаила Боброва. Кстати, биографии всех этих легендарных людей связаны с СПбГУП.

После заселения в кампус студента окружают заботой и вниманием.Фото предоставлено СПбГУП.

На выбор ребят - десятки клубных объединений по интересам и масса культурнодосуговых программ. В стены вуза приглашают знаменитых артистов, по выходным здесь устраивают молодежные вечера, студентов регулярно вывозят на необычные экскурсии.

Питание тоже на отличном уровне: работает несколько кафе и столовых. Отдохнуть между занятиями можно на шезлонге «Пляжа» - стилизованной зоны у мини-бассейна. Домовая церковь - и она в университете есть. По сути, кампус стоит покидать разве что для прогулок по старинной части Петербурга.

Формировать личность профессионала

Бытовой комфорт и безопасность - лишь условия для эффективного обучения и формирования личности. Гуманитарный университет профсоюзов располагает звездным составом педагогов. С мастерклассами сюда систематически приглашают выдающихся специалистов-практиков. Регулярно в СПбГУП проходят международные конференции и форумы, а в свет выпускают уникальную научную литературу.

К услугам молодежи - современные компьютерные классы, хореографические залы и одна из лучших студий звукозаписи в Петербурге. Ее открыли в «Желтой подводной лодке», стилизованной под реальную субмарину, на цокольном этаже кампуса, где рядом с учебными аудиториями оборудовали мини-музей «Битлз».

- У нас по-настоящему серьезные требования к качеству знаний. Пропуски занятий возможны только по болезни. Ты не получишь пятерку на экзамене за пересказ лекций: по каждому вопросу нужно продемонстрировать знание минимум трех источников и умение их анализировать, - отмечает ректор, академик Александр Запесоцкий.

Каждый День знаний в СПбГУП - яркий и запоминающийся праздник.Фото предоставлено СПбГУП.

Новаторская культуроцентристская концепция университета, разработанная Александром Запесоцким, совершенствуется последние 30 лет. Она объединила все лучшее, что было в советском образовании, с достижениями современности. Цель - не просто научить молодого человека будущей профессии как ремеслу, но и сформировать его как личность высокой культуры.

- Нам нужно выпустить во взрослую жизнь духовно развитого специалиста, который впитал в себя лучшее, что дают культура и искусство, история нашего прекрасного и великого города, - объясняет первый проректор СПбГУП Лариса Пасешникова.

«У нас не курят»

Один из столпов особой системы образования - культивирование трудолюбия, дисциплины, ответственности. В университете нужно не только хорошо учиться, заниматься наукой, но и вести себя достойно. Решить вопрос с прогулами и неуспеваемостью с помощью взятки не получится. Даже самый влиятельный родитель договориться о незапланированных каникулах для своего чада точно не сможет.

- Свобода - привилегия культурного человека. Кто этого не понимает, должен понять. Или покинуть вуз, - отмечает Александр Запесоцкий. - С первого курса обычно отчисляем от 7 до 12 процентов лентяев - тех, кто попал сюда случайно и рассчитывал все 5 лет просиживать штаны, и тех, кто не способен вести себя на должном уровне.

В этом вузе нет пьянства и наркомании. Здесь не курят и не ругаются матом, не едят где попало, общаются корректно. Университет моделирует для ребят эталонный образ жизни, культивирует в своих стенах общество приличных людей.

- Образование в нашем университете - не просто обучение, предоставление знаний и формирование навыков, - отмечает Почетный профессор СПбГУП, заслуженный деятель науки России Александр Марков. - Это лепка человеческого образа, более чем привлекательного для работодателя.

За 15 лет вуз воспитал 20 000 молодых специалистов, востребованных на рынке труда.Фото предоставлено СПбГУП.

КСТАТИ

Система образования СПбГУП дает поразительный результат: за последние 15 лет выдано 20 000 дипломов. Только 25 из их обладателей (0,12 процента!) не обрели работу в первые полгода после выпуска.

СПРАВКА

СПбГУП был основан профсоюзами России в 1926 году. К концу советской эпохи он именовался Высшей профсоюзной школой культуры (ВПШК). Долгое время ВПШК находилась в центре города - у площади Труда, но в 70-х профсоюзы начали строить крупный архитектурный комплекс недалеко от центра - на углу улиц Фучика и Бухарестской. К Олимпиаде-80 ввели в строй общежитие, а в начале 90-х заработал и учебный корпус. В течение 90-х коллектив вложил в материальную базу вуза свыше 30 миллионов долларов самостоятельно заработанных средств.