Сбербанк начинает оформление полисов ДМС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «Сбербанк страхование» в партнерстве с «Ингосстрах» дает возможность оформить добровольное медицинское страхование (ДМС). Программа «Ваш ДМС» поможет получать медицинскую помощь высокого уровня в широкой сети здравоохранительных учреждений, насчитывающих более 5 тысяч клиник в 83 российских регионах. Каждый желающий сможет оформить добровольное медицинское страхование на сумму от 2 до 6 миллионов рублей.

В программу входит несколько наборов услуг. Базовый пакет включает в себя услуги амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе консультации терапевтов и других специалистов узкого профиля, лабораторные и инструментальные исследования, такие как ПЦР-диагностика, массаж, физиотерапия, помощь на дому. Стандартный пакет включает в себя все возможности базового, а также вызов «скорой» и стационарное лечение. Расширенный пакет дополнен стоматологическими услугами.

- «Ингосстрах» накопил уникальный опыт в области ДМС — компания выступает лидером в разработке новых продуктов и инновационных сервисов — и для нас очень важно делиться своей экспертизой. Совместно с компанией «Сбербанк страхование» мы предоставим широкой аудитории доступ к качественным продуктам ДМС, - заявил заместитель генерального директора по ДМС СПАО «Ингосстрах Дмитрий Попов.

Страховка положена как детям, так и взрослым (до 69 лет). Точная стоимость ДМС зависит от выбранного пакета и региона проживания. Страховая компания полностью оплачивает стационарное лечение и скорую помощь. При использовании расширенного пакета клиент оплачивает только 20% от дорогостоящих стоматологических или поликлинических услуг. Таким образом обеспечивается наиболее оптимальное соотношение полученных услуг и их стоимости.

- «Сбербанк страхование» последовательно выходит в сегменты рынка, на которых ранее не присутствовала. Компания уже предложила клиентам-физлицам страхование авто КАСКО и до конца года запустит собственное ОСАГО. Основные преимущества программы «Ваш ДМС» для клиентов — высокая доступность по стоимости, географии, объёму покрываемых услуг и возрасту застрахованных, а также быстрое онлайн-оформление полиса без предварительного медицинского анкетирования, - рассказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

- Санкт-Петербург — крупнейший после Москвы рынок по объемам ДМС в России. В Северной столице работает много крупных компаний, которые обеспечивают добровольным медицинским страхованием своих сотрудников. Однако людям, которые не имеют ДМС в своем соцпакете, непросто найти программу с широким выбором доступных клиник и услуг по приемлемой цене. «Ваш ДМС» решает этот вопрос: программа является примером оптимального соотношения цены и страхового покрытия для частных клиентов. Стоимость программы в Санкт-Петербурге, Ленобласти и Республике Коми начинается от 9 250 рублей, в остальных регионах работы Северо-Западного банка Сбербанка — от 6 880 рублей, - заявил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Оформить ДМС можно с помощью приложения «Сбербанк Онлайн» и на сайте «Сбербанк страхование». Регистрация занимает несколько минут и не требует медицинского анкетирования. По словам Натальи Алымовой, в ближайшие месяцы оформить полис ДМС можно будет и в отделениях «Сбербанка».