Из Ливии в Петербург: зрителей ждет третья часть фильма о Максиме Шугалее

Зрителей ждет третья часть фильма о Максиме Шугалее.

В СМИ появилась информация о завершении съемок третьей части остросюжетного боевика «Шугалей». В сети был опубликован постер к фильму с изображением главного героя на фоне Смольного собора. Трилогия основана на реальных событиях и посвящена непростой судьбе российского социолога Максима Шугалея. В 2019 году он прибыл в Ливию, чтобы провести научное исследование. В ходе работы Шугалей узнал об активности в стране террористических группировок, чтобы полученные россиянином сведения не распространились за пределы Ливии, его больше года незаконно удерживали в триполитанской тюрьме. В заключении Максиму пришлось преодолеть множество испытаний, но он сохранил мужество и веру в спасение. В конце 2020 года социолога удалось вернуть в Россию.

Главную роль в трилогии о Максиме Шугалее сыграл Кирилл Полухин. Исполнитель известен умением воплощать на экране любые образы. Часто ему доверяют играть злодеев, но актер любит менять амплуа. Особенно важной для него стала роль Максима Шугалея.

- Для меня он цельный, волевой, мужественный человек, который сейчас находится в довольно сложной ситуации, но при этом, я уверен, сохраняет достоинство. Неизвестно, кто из нас и как бы поступил на его месте. Даже лучше это не представлять и не прогнозировать, — так Кирилл Полухин отзывался о социологе, когда тот еще был в тюрьме.

К роли Шугалея актер готовился основательно: собирал информацию из открытых источников, встречался с друзьями Максима.

По признанию Полухина, он всегда верил, что фильмы о Шугалее всколыхнут общественность и ускорят процесс освобождения социолога. И ожидания актера не были напрасны: активисты полагают, что благодаря кинолентам действительно удалось привлечь больше внимания к произволу ливийских террористов.

Многие соратники Максима Шугалея и поклонники творчества Кирилла Полухина надеются, что третья часть расскажет о жизни социолога после освобождения из тюрьмы, а также о его общественной и научной деятельности на родине.

В 2020 году картина «Шугалей» была признана одной из лучших в отечественном кинематографе. К этому выводу специалисты пришли на основе результатов опросов. Исследования проводились на таких площадках, как ВЦИОМ, «КиноПоиск», «Фильм Про», kino-teatr.ru, kino.mail.ru, Google Play.