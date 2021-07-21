Представители партии «Новые люди» из Петербурга просят министра здравоохранения зарегистрировать импортные вакцины

Кандидаты в депутаты от партии «Новые люди» попросили министра здравоохранения ускорить регистрацию зарубежных вакцин от коронавируса. Фото предоставлено пресс-службой партии «Новые люди».

Выполнить задачу по вакцинации граждан России в максимально сжатые сроки поможет ускоренная регистрация зарубежных вакцин от коронавируса. Партия «Новые люди» призвала правительство отказаться от лишней бюрократии и поскорее ввести в оборот импортные прививки. Так власти не только ускорят темпы вакцинации, но и позаботятся о людях, которым нужно въезжать в страны, пока что не признавшие российские вакцины от коронавируса.

- В Санкт-Петербурге, да и во всей России, много людей, у которых в соседних странах живут родственники, друзья, кого-то там ждет учеба, а кого-то – дело, которому он посвятил свою жизнь. И для них возможность привиться зарубежной вакциной – не прихоть, а желание поскорее увидеть свою семью, продолжить учиться и работать, - говорится в открытом письме «Новых людей».

На сегодняшний день в России полностью прошли курс вакцинации от коронавируса около 15% населения страны, то есть чуть больше 20 млн человек, следует из открытых данных, размещенных на сайте «Гам Ковид Вак». Около 33 млн. людей получили лишь первый компонент вакцины. По мнению Новых людей, появление в России зарубежных прививок позволит ускорить вакцинацию россиян.

- Сейчас всем нам, обыкновенным людям и врачам, политикам и вам, руководителям российской медицины, надо всё время помнить, что люди важнее, чем политические разногласия. Каждый человек должен иметь выбор, в том числе, и какой вакциной прививаться от коронавируса, - сообщается в открытом письме.

Обращение к министру здравоохранения подписали: заместитель председателя партии «Новые люди» Александр Даванков, руководитель петербургского отделения партии Ксения Горячева и куратор направления «Здоровый город» регионального отделения «Новых людей», врач Дарья Садовская. Все они являются кандидатами в депутаты на сентябрьских выборах от партии «Новые люди». Остальные политические силы - «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и другие — пока что не касались темы регистрации зарубежных вакцин.

В России к настоящему моменту зарегистрированы лишь вакцины, разработанные внутри страны. Это «Спутник V»,«Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Как рассказал 6 июля министр здравоохранения Михаил Мурашко, несколько иностранных производителей уже подали заявки на регистрацию своей вакцины на территории РФ.