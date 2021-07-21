Инвестиции в недвижимость: о чём важно знать покупателям квартир в Петербурге. Фото: valoapart.ru

Вложения в «кирпич» — один из самых надежных видов сбережений. Это отличный способ обеспечить себе неплохую прибавку к зарплате или даже к пенсии. Обо всех тонкостях покупки квартир и апартаментов в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM рассказала операционный директор компании девелопера Санкт-Петербурга PLG Ольга Смирнова и руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости «Комплекс апарт-отелей VALO» Ирина Габова.

ДЛЯ ЗАРАБОТКА

Эксперты уверены, что для получения пассивного дохода и сдачи в аренду выгоднее покупать апартаменты. К тому же, это удобнее, ведь ухаживает за жильем управляющая компания. По мнению Ольги и Ирины, максимальной эффективности можно добиться, когда апартаменты сдаёт УК, у которой уже есть выстроенная концепция и стандарты деятельности.

- Как правило, после покупки у клиента есть два варианта. Первый — после приобретения недвижимости отдать её управляющей компании и получать деньги, - говорит Ирина. - Второй — какое-то время пожить в апартаментах и через какой-то срок начать их сдавать: самостоятельно или, опять же, с помощью УК.

Эксперты рассказали о том, кто обычно приобретает апартаменты. Изначально такую недвижимость покупали ради эксперимента. Но сейчас появляются и крупные инвесторы, которые владеют сразу 10-15 номерами.

- Также интерес к недвижимости начали проявлять и трейдеры, которые хотят иметь ещё один источник пассивного и стабильного дохода, - объясняет Ирина. - Ведь управляющие компании могут подстроиться и извлечь выгоду из любой ситуации. Например, из-за пандемии доходы отелей просели. А владельцы апартаментов просто начали сдавать их в длительную аренду. Это стало возможным, в том числе, и благодаря наличию кухонь в каждом из номеров.

Ирина Габова, руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости комплекса апарт-отелей VALO, стала гостем эфира радио «Комсомольская правда в Петербурге». Фото: Артем КИЛЬКИН

ДЛЯ ЖИЗНИ

При этом проживание в апартаментах — это идеальный вариант для тех, кто хочет сберечь своё здоровье. В номер можно заказать практически всё: от еды до врача, и свести контакты с людьми к минимуму. На входе в апарт-отели обязательно проверяют температуру и раздают маски. Если есть подозрение, что один из жильцов заболел, вопрос берется на контроль. Да и дезинфекция помещений проходит регулярно.

Защищены владельцы апартаментов и от непорядочных гостей. Постояльцы, которые снимают жилье, обязательно вносят депозит, есть и страховка жилья. В любом случае, все вопросы по урегулированию ущерба возьмёт на себя управляющая компания. Курить в апартаментах запрещено, а вот привозить питомцев вполне даже можно — но нужен дополнительный залог. К тому же, у проживания в таком виде недвижимости есть масса плюсов.

- Есть несколько плюсов проживания в таком виде жилья, - отметила Ольга. - Во-первых, мобильность — при смене места работы или учебы, можно легко съехать в другую локацию. Во-вторых, сервис — бытовые вопросы берет на себя управляющая компания, или отельный оператор. А попросить вынести мусор или заказать уборку можно одним нажатием на экран смартфона. Ирина же отметила минусы апартаментов, главный из которых — дороговизна. Снимать такое жилье дороже на 30-40% по сравнению с классической квартирой.

Ольга Смирнова, операционный директор компании «PLG», рассказала о преимуществах апартаментов. Фото: Артем КИЛЬКИН

ДЛЯ ВСЕХ

Доходность же может варьироваться в довольно широком диапазоне. Ирина отмечает, что из-за ситуации с пандемией высокого дохода нет ни у кого — он колеблется в районе 4-7%. Однако когда рынок стабилизируется, можно ожидать 15 и даже 17%.

- У нас есть несколько видов доходных программ. Доходность зависит от метража, компетенций управляющей компании, и других факторов, — отметила Ольга. – Интересно, что на этапе покупке не все наши инвесторы знают, что будут делать со своими номерами после сдачи: сдавать, продавать или передавать детям. В любом случае, недвижимость, а особенно сервисная, воспринимается вкладом, который точно не подешевеет.

Минимальная цена апартаментов — от трёх миллионов рублей. Также собственник может получать гарантированный доход — вне зависимости от того, использует ли кто-то его недвижимость. Либо стать полноценным участником бизнеса: в этом случае риски выше, как и прибыль.