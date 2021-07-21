Студентка потратила сбережения на гуманитарную помощь для жителей горящего карельского поселка

В будущем Настя хочет реализовать проект, направленный на развитие инфраструктуры Суоярвского района.

Вот уже неделю Карелия борется с лесными пожарами. Полыхающие леса пытаются потушить не только сотрудники МЧС, но и волонтеры. От разгула стихии больше всего пострадал поселок Найстенъярви, жители которого вынуждены были спасаться, бросив свои дома. Неравнодушные люди протянули многим из них руку помощи, одной из них оказалась и 17-летняя студентка из Санкт-Петербурга Анастасия Удавкова. Девушка, подрабатывающая в свободное время маникюрщицей, решила отдать свои сбережения на гуманитарку.

- Я купила шесть шестилитровых бутылок воды, респираторы, влажные салфетки и одноразовую посуду, - рассказала Анастасия. - Также бросила клич в соцсетях, чтобы ко мне присоединялись и остальные. Но, к сожалению, никто не отозвался. Более того, мне писали что-то типа «Тебе заняться нечем?».

Но Анастасия не отступила от благородного намерения. Правда, оставалось придумать, как добраться до Найстенъярви - найти водителя, который согласится бы отвезти вещи, оказалось не так-то просто. Но один таксист все-таки согласился.

- Мы ехали из Петрозаводска 3,5 часа, до Суоярви было еще ничего, но потом стало тяжело дышать, все вокруг было в дыме, машина моментально пропахла гарью, - вспоминает девушка. - Бутылки с водой и респираторы у меня забрали на въезде в поселок. Потом их раздали в здании местной школы. Жители были очень благодарны. Если понадобится, я готова прийти на помощь еще раз.

Кстати, сейчас Анастасия получает специальность, связанную с ликвидацией чрезвычайных ситуаций в лесных массивах, поэтому она не смогла остаться равнодушной к происходящему.

В будущем Настя хочет реализовать проект, направленный на развитие инфраструктуры Суоярвского района. Правда, задуманное у нее пока получается реализовать в силу возраста. Но в ближайшем будущем Анастасия собирается обратить внимание местных властей состояние медицины и проблемы дополнительного образования в районе.