Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге

Красная "Мазда" упала в яму в Купчино. Фото: vk.com/kupchinoask

Серьезная коммунальная авария произошла вечером 21 июля во Фрунзенском районе Петербурга. На Белградской улице из-за испытаний прорвало трубу с горячей водой. На дороге образовалась огромная дыра, в которую угодила легковая иномарка.

- Напротив дома 46 по Белградской улице машина провалилась в промоину. Асфальтом побило стекла в доме. У другой машины выбило лобовое и боковое стекло. Вызвал спасателей, -пишут очевидцы происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, пострадала женщина, ехавшая в машине. «Теплосети», в зону которой попадают аварийные коммуникации, «КП-Петербург» сообщили, что ответственность компании застрахована, весь ущерб пострадавшим и их имуществу будет компенсирован.

По предварительным данным, при ЧП пострадала женщина. Фото: vk.com/kupchinoask

- Специалисты предприятия оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации дефекта по адресу Белградская улица, 46.. Обеспечены все необходимые меры безопасности. Температура воды во время плановых испытаний не превышает 40 градусов. В ближайшее время технологическое нарушение будет устранено, - сообщили в пресс-службе компании. - Подача горячей воды на время испытаний была отключена.

На месте работают ремонтные бригады, петербуржцев убедительно просят не подходить близко к месту ЧП, а также обходить места парения и не пытаться отогнать из разлившейся горячей воды свои машины - жизнь и здоровье дороже.