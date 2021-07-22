Бизнесмен Сергей Карин: Петербургу нужен открытый реестр незаконных свалок

Сергей Карин отмечает, что уже сейчас есть технологии, которые позволяют превратить весь мусор во что-то полезное - например, в топливо. Фото из личного архива героя публикации.

Петербург носит звание культурной столицы России, но, увы, культурно ведут себя далеко не все. Иначе как объяснить обилие нелегальных свалок - от самых маленьких до без пяти минут полигонов? Как с ними бороться, и власти и активисты думают уже не один год. Однако проблема пока далека от решения. Как справиться с незаконным вывозом отходов, в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) рассказал генеральный директор ООО «Современные экологические технологии» Сергей Карин.

ТРИ МУСОРНЫХ КИТА

Одной из центральных тем разговора стали незаконные свалки. В Петербурге, несмотря на звание столицы красоты и чистоты, их чуть ли не ежемесячно находят сразу по несколько штук - от совсем небольших до полигонов. По словам Сергея Карина, причин у этого три.

- Во-первых, у нас отсутствуют объекты, которые реально могли бы принимать опасные отходы, - констатировал специалист. - А мусорные полигоны, причем расположены они, напомню, преимущественно в Ленинградской области, все переполнены, там просто нет мест. Во-вторых, отсутствует реальное наказание. Для такой масштабной отрасли штраф даже 10 миллионов рублей - это ничто, поверьте мне.

Наконец, третье, самое основное - отсутствие заинтересованности властей в решении проблемы. Или наличие другой заинтересованности, прямо противоположной.

- И в Петербурге, и в Ленинградской области существует прекрасно выстроенная, отлаженная и реально действующая система контроля мусорных потоков, - сообщил Сергей Карин. - Видеокамеры, спутниковая навигация, QR-коды. То есть с технической точки зрения отследить, откуда на том или ином участке взялась свалка, не представляет никакой сложности. Тем не менее свалки постоянно появляются, и никто не знает, откуда. Почему? На мой взгляд, здесь явно прослеживается коррупционная составляющая.

ОТСЛЕДИТЬ И ПЕРЕРАБОТАТЬ

Тем не менее, продолжает Сергей Карин, способ борьбы есть, причем такой, который позволит при должном подходе разом закрыть все три проблемы. Способ этот - максимальная огласка.

- Коррупция всегда боится огласки, - объяснил специалист. - Следовательно, нужно создать открытый реестр объектов незаконного размещения отходов. Почему в Европе нет незаконных свалок? Потому что там каждый житель, увидев, что кто-то выкидывает мусор рядом с его домом, сразу может позвонить в полицию и муниципалитет - и проблема решится. У нас, к сожалению, такого четкого взаимодействия между властью и людьми пока нет. Поэтому нужен максимально открытый, максимально защищенный реестр, куда активисты смогут на условиях полной анонимности и безопасности добавлять информацию о незаконных свалках. Как только такой реестр появится, мы сразу увидим реальную картину происходящего, причем как в масштабах Петербурга и Ленинградской области в целом, так и в масштабах каждого отдельно взятого района и муниципального образования в частности.

Другой вопрос - переработка сырья и ликвидация «мусорных хвостов». Решить его должен региональный оператор. Однако, отмечает Сергей Карин, сделать это просто так, без учета целого ряда нюансов, не удастся.

- Региональный оператор в идеале должен создать полную структуру предприятий, которые будут перерабатывать вторичное сырье и производить из него продукцию, - объясняет эксперт. - Схема простая: все, что мы можем отобрать на переработку, мы отбираем. Все остальное тоже перерабатываем при помощи современных технологий. Вот ключевой момент: уже сейчас существуют технологии, которые позволяют перерабатывать абсолютно весь мусор - от полиэтиленовых пакетов до органики - в топливо. Другое дело, что современные технологии пока что не пользуются особым спросом, потому что, опять же, нет заинтересованности. Как ее развить - вопрос уже другой. Возможно, здесь требуется политическая воля и закрепление переработки му