Спрос на потребительские кредиты Сбербанка на Северо-Западе вырос в полтора раза. Фото: freepik.com.

В первой половине 2021 года Северо-Западный банк ПАО Сбербанк выдал 574 тысячи потребительских кредитов, что на 50 % больше, чем в первой половине 2020 года. Общий объём выданных займов превысил 140 миллиардов рублей, 31% от этой суммы приходится на Санкт-Петербург.

Самый высокий прирост выданных потребительских кредитов зафиксирован в Новгородской и Псковской областях и составляет 60%, в Санкт-Петербурге, Калининградской и Вологодской областях показатель вырос на 55%. Всего в Петербурге Сбербанк выдал 160,8 тысяч потребительских кредитов на сумму 42,9 миллиарда рублей. Средняя сумма потребительского кредита в Санкт-Петербурге составила 267 тысяч рублей, в Северо-Западном Федеральном округе — 245 тысяч.

- Получить заём можно в офисе Сбера или с помощью цифровых технологий. Так, почти 70% наших клиентов открывают кредиты именно онлайн – это просто и удобно: решение о выдаче и начисление проходят в течение нескольких минут. Кроме того, до подачи кредитной заявки человек может уточнить максимально возможную конкретно для него сумму потребительского кредита, сформировать и сохранить заявку в разделе «Кредиты» до отправления на рассмотрение в банк и продолжить оформление после принятия решения в любое подходящее время, - заявил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

С 15 июля банк запустил акцию, снизив процентные ставки по потребительским кредитам без обеспечения до 8,9% годовых. Новыми условиями могут воспользоваться люди, получающие зарплату или пенсию на карту Сбербанка. Акция продлится до 30 сентября 2021 года.