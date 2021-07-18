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Недвижимость18 июля 2021 11:00

Как заработать на недвижимости

Важные советы инвестору
Александр ГОЛИКОВ
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Для всех, кто хочет зарабатывать больше или обеспечить себе неплохую прибавку к пенсии, тема недвижимости всё также актуальна. Инвестиции в жилье — одни из самых надежных. Тем более, что сегодня можно выбирать между классической квартирой и апартаментами.

Но как выбрать объект для покупки? И насколько доходным он будет? А сколько отложить для приобретения квартиры или апартаментов? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» ответит Ольга Смирнова — операционный директор компании сервисной недвижимости «PLG». А Ирина Габова — руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости комплекса апарт-отелей VALO расскажет, какие риски могут ожидать инвестора. Вместе эксперты также обсудят все плюсы и минусы проживания и сдачи в аренду апартаментов.

Слушайте подкаст, который выйдет в четверг, 22 июля на сайте.

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Инвестиции в недвижимость: о чем важно знать инвестору?
Инвестиции в недвижимость: о чем важно знать инвестору?
Недвижимость отличный способ заработать и обеспечить себе прибавку к пенсии. Но что выбрать: апартаменты или квартиру? И насколько доходным будет объект? Какой бюджет заложить на покупку инвестиционной недвижимости и к каким расходам приготовиться? Важные советы инвесторам в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» даст Ольга Смирнова, операционный директор компании «PLG». А Ирина Габова, руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости комплекса апарт-отелей VALO, расскажет, какие риски могут ожидать инвестора. Еще эксперты обсудят все плюсы и минусы проживания и сдачи в аренду апартаментов. Слушайте программу «Открытая студия» в понедельник, 19 июля, в 17:33 в прямом эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92.0 FM) или смотрите трансляцию в группе в ВКонтакте.
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Апартаменты: самим жить или деньги вложить?
Апартаменты: самим жить или деньги вложить?
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