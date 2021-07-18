Как заработать на недвижимости

-

Для всех, кто хочет зарабатывать больше или обеспечить себе неплохую прибавку к пенсии, тема недвижимости всё также актуальна. Инвестиции в жилье — одни из самых надежных. Тем более, что сегодня можно выбирать между классической квартирой и апартаментами.

Но как выбрать объект для покупки? И насколько доходным он будет? А сколько отложить для приобретения квартиры или апартаментов? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» ответит Ольга Смирнова — операционный директор компании сервисной недвижимости «PLG». А Ирина Габова — руководитель отдела по работе с агентствами недвижимости комплекса апарт-отелей VALO расскажет, какие риски могут ожидать инвестора. Вместе эксперты также обсудят все плюсы и минусы проживания и сдачи в аренду апартаментов.

Слушайте подкаст, который выйдет в четверг, 22 июля на сайте.

Смотреть видеосюжет Инвестиции в недвижимость: о чем важно знать инвестору?