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Общество22 июля 2021 16:45

Льготные проездные для петербуржцев начали действовать еще на 60 автобусах до Ленобласти

Теперь билеты будут работать на всей протяженности маршрутов
Полина ЖУКОВАПолина ЖУКОВА
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Действие льгот расширили на автобусах между Петербургом и Ленобластью.

Действие льгот расширили на автобусах между Петербургом и Ленобластью.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пригородных автобусных маршрутов, где для петербуржцев действуют льготы на проезд, стало больше. Речь идет почти о 60 рейсах, которые ходят между Северной столицей и Ленобластью. На них расширили зону действиях льготных и бесплатных билетов – теперь ими можно воспользоваться на протяжении всего маршрута. Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Изменения на маршрутах вступили в силу с 19 июля. Действовать «скидки» на рейсах будут по следующим видам билетов. Это месячный единый именной льготный билет, месячный именной единый и комбинированный билет для студентов. Кроме того, распространяются льготы на детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, получающих пенсию по потере кормильца. Ранее на этих маршрутах на территории Ленобласти петербуржцам нужно было оплачивать обычный тариф.

Напомним, что с начала 2021 года на общественном транспорте Петербурга и Ленобласти ввели общие льготы. Теперь отдельные категории могут ездить в обоих регионах со «скидкой» или по бесплатным билетам. Речь в первую очередь идет о ветеранах труда, реабилитированных лицах, тыловиках, пенсионерах. Эти и другие льготники могут пользоваться «социальным» городским транспортом, а также межмуниципальными и смежными межрегиональными маршрутами.

С начала 2021 года на общественном транспорте Петербурга и Ленобласти ввели общие льготы.

С начала 2021 года на общественном транспорте Петербурга и Ленобласти ввели общие льготы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Список автобусов между Петербургом и Ленобластью, где ввели льготы на всем протяжении маршрута:

№404 (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Подгорное)

№406 (г. Кронштадт, Гражданская ул. - СНТ «Красногорские покосы»)

№408 (пос. Репино, вокзал - пос. Ленинское)

№410 (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Первомайское)

№415 (г. Зеленогорск, вокзал - 53-й км автодороги «Парголово-Огоньки»)

№415А (г. Зеленогорск, вокзал - 53-й км автодороги «Парголово-Огоньки»)

№415Ш (г. Зеленогорск, вокзал - Выборгское шоссе, 764-й км)

№420 (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Красная Долина)

№420А (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Озерки)

№420Б (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Пески)

№433 (Автобусная станция «ул. Жени Егоровой» - пос. Агалатово)

№435 (Автобусная станция «ул. Жени Егоровой» - пос. Елизаветинка)

№436 (Автобусная станция «ул. Жени Егоровой» - ж.-д. станция Грузино)

№438 (г. Колпино, Ленинградская ул. - ж.-д. станция Саблино)

№438з (г. Колпино, Ленинградская ул. - завод «Сокол»)

№442 (ж.-д. станция Красное Село - пос. Аннино)

№442А (Горелово - пос. Аннино)

№443 (ж.-д. станция Красное Село - пос. Ропша)

№454 (Автобусная станция «Красное Село» - пос. Хвойный)

№458 (ж.-д. станция Красное Село - дер. Клясино)

№458А (Горелово - дер. Иннолово)

№458Б (ж.-д. станция Красное Село - дер. Иннолово)

№461 (ж.-д.станция Сергиево - пос. Аннино)

№462 (ж.-д.станция Сергиево - Стрельнинский лесопитомник)

№463 (г. Петродворец, вокзал - 5-й км бетонной дороги)

№463А (г. Петродворец, вокзал - дер. Лопухинка)

№469 (Станция метро «Улица Дыбенко» - садоводство «Восход»)

№469А (Станция метро «Улица Дыбенко» - пос. Приладожский)

№475 (г. Колпино, Заводской пр. - садоводство «Восход-1»)

№475А (г. Колпино, Заводской пр. - пос. Приладожский)

№476 (Станция метро «Ломоносовская» - пос. Свердлова)

№477 (ж.-д. станция Красное Село - дер. Виллози)

№481 (Автобусная станция «Кировский завод» - пос. Ропша)

№482 (Автобусная станция «Кировский завод» - дер. Шелково)

№482В (Автобусная станция «Кировский завод» - дер. Каськово)

№483 (г. Зеленогорск, вокзал - санаторий «Сосновый Бор» (через пос. Зеленый Холм)

№483А (г. Зеленогорск, вокзал - Санаторий «Сосновый Бор» (через пос. Зеленый Холм)

№484 (Автобусная станция «Кировский завод» - дер. Андреевка)

№485 (Станция метро «Улица Дыбенко» - садоводство «Черная речка« (через пос. Разметелево), 7-й км автомобильной дороги «Мяглово - Кузьминка»)

№487 (Автобусная станция «Кировский завод» - дер. Зимитицы)

№488 (ж.-д. станция Сергиево - садоводство «Кировец»)

№489 (г. Петродворец, вокзал - г. Петродворец, вокзал (кольцевой маршрут)

№493 (г. Павловск - пос. Аннолово)

№494 (ж.-д. станция Белоостров - Александровское шоссе, садоводство «Сады»)

№497 (ж.-д. станция Песочная - пос. Черная Речка)

№540 (г. Колпино, Заводской пр. - пос. Никольское, завод «Сокол»)

№544 (г. Колпино, вокзал - пос. Войскорово)

№545 (г. Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная ул.» - г. Коммунар)

№547 (ж.-д. станция Красное Село - дер. Терволово)

№552 (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Ильичево, дом-музей В.И. Ленина)

№552А (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Ильичево, дом-музей В.И. Ленина)

№555 (Автобусная станция «ул. Жени Егоровой» - 45-й км автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Парголово-Огоньки»)

№567 (Автобусная станция «ул. Жени Егоровой» - пос. Елизаветинка)

№682 (г. Ломоносов, вокзал - 4-й км бетонной автомобильной дороги)

№683 (г. Ломоносов, вокзал - дер. Клясино)

№683А (г. Ломоносов, вокзал - дер. Красный Бор)

№684 (г. Ломоносов, вокзал - 5-й км бетонной автомобильной дороги)

№685А (г. Ломоносов, вокзал - дер. Глобицы)

№686 (г. Ломоносов, вокзал - дер. Горки)

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