Льготные проездные для петербуржцев начали действовать еще на 60 автобусах до Ленобласти

Действие льгот расширили на автобусах между Петербургом и Ленобластью.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Пригородных автобусных маршрутов, где для петербуржцев действуют льготы на проезд, стало больше. Речь идет почти о 60 рейсах, которые ходят между Северной столицей и Ленобластью. На них расширили зону действиях льготных и бесплатных билетов – теперь ими можно воспользоваться на протяжении всего маршрута. Об этом сообщает Комитет по транспорту.
Изменения на маршрутах вступили в силу с 19 июля. Действовать «скидки» на рейсах будут по следующим видам билетов. Это месячный единый именной льготный билет, месячный именной единый и комбинированный билет для студентов. Кроме того, распространяются льготы на детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, получающих пенсию по потере кормильца. Ранее на этих маршрутах на территории Ленобласти петербуржцам нужно было оплачивать обычный тариф.
Напомним, что с начала 2021 года на общественном транспорте Петербурга и Ленобласти ввели общие льготы. Теперь отдельные категории могут ездить в обоих регионах со «скидкой» или по бесплатным билетам. Речь в первую очередь идет о ветеранах труда, реабилитированных лицах, тыловиках, пенсионерах. Эти и другие льготники могут пользоваться «социальным» городским транспортом, а также межмуниципальными и смежными межрегиональными маршрутами.
С начала 2021 года на общественном транспорте Петербурга и Ленобласти ввели общие льготы.
Фото: Артем КИЛЬКИН
КОНКРЕТНО
Список автобусов между Петербургом и Ленобластью, где ввели льготы на всем протяжении маршрута:
№404 (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Подгорное)
№406 (г. Кронштадт, Гражданская ул. - СНТ «Красногорские покосы»)
№408 (пос. Репино, вокзал - пос. Ленинское)
№410 (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Первомайское)
№415 (г. Зеленогорск, вокзал - 53-й км автодороги «Парголово-Огоньки»)
№415А (г. Зеленогорск, вокзал - 53-й км автодороги «Парголово-Огоньки»)
№415Ш (г. Зеленогорск, вокзал - Выборгское шоссе, 764-й км)
№420 (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Красная Долина)
№420А (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Озерки)
№420Б (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Пески)
№433 (Автобусная станция «ул. Жени Егоровой» - пос. Агалатово)
№435 (Автобусная станция «ул. Жени Егоровой» - пос. Елизаветинка)
№436 (Автобусная станция «ул. Жени Егоровой» - ж.-д. станция Грузино)
№438 (г. Колпино, Ленинградская ул. - ж.-д. станция Саблино)
№438з (г. Колпино, Ленинградская ул. - завод «Сокол»)
№442 (ж.-д. станция Красное Село - пос. Аннино)
№442А (Горелово - пос. Аннино)
№443 (ж.-д. станция Красное Село - пос. Ропша)
№454 (Автобусная станция «Красное Село» - пос. Хвойный)
№458 (ж.-д. станция Красное Село - дер. Клясино)
№458А (Горелово - дер. Иннолово)
№458Б (ж.-д. станция Красное Село - дер. Иннолово)
№461 (ж.-д.станция Сергиево - пос. Аннино)
№462 (ж.-д.станция Сергиево - Стрельнинский лесопитомник)
№463 (г. Петродворец, вокзал - 5-й км бетонной дороги)
№463А (г. Петродворец, вокзал - дер. Лопухинка)
№469 (Станция метро «Улица Дыбенко» - садоводство «Восход»)
№469А (Станция метро «Улица Дыбенко» - пос. Приладожский)
№475 (г. Колпино, Заводской пр. - садоводство «Восход-1»)
№475А (г. Колпино, Заводской пр. - пос. Приладожский)
№476 (Станция метро «Ломоносовская» - пос. Свердлова)
№477 (ж.-д. станция Красное Село - дер. Виллози)
№481 (Автобусная станция «Кировский завод» - пос. Ропша)
№482 (Автобусная станция «Кировский завод» - дер. Шелково)
№482В (Автобусная станция «Кировский завод» - дер. Каськово)
№483 (г. Зеленогорск, вокзал - санаторий «Сосновый Бор» (через пос. Зеленый Холм)
№483А (г. Зеленогорск, вокзал - Санаторий «Сосновый Бор» (через пос. Зеленый Холм)
№484 (Автобусная станция «Кировский завод» - дер. Андреевка)
№485 (Станция метро «Улица Дыбенко» - садоводство «Черная речка« (через пос. Разметелево), 7-й км автомобильной дороги «Мяглово - Кузьминка»)
№487 (Автобусная станция «Кировский завод» - дер. Зимитицы)
№488 (ж.-д. станция Сергиево - садоводство «Кировец»)
№489 (г. Петродворец, вокзал - г. Петродворец, вокзал (кольцевой маршрут)
№493 (г. Павловск - пос. Аннолово)
№494 (ж.-д. станция Белоостров - Александровское шоссе, садоводство «Сады»)
№497 (ж.-д. станция Песочная - пос. Черная Речка)
№540 (г. Колпино, Заводской пр. - пос. Никольское, завод «Сокол»)
№544 (г. Колпино, вокзал - пос. Войскорово)
№545 (г. Пушкин, автобусная станция «Железнодорожная ул.» - г. Коммунар)
№547 (ж.-д. станция Красное Село - дер. Терволово)
№552 (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Ильичево, дом-музей В.И. Ленина)
№552А (г. Зеленогорск, вокзал - пос. Ильичево, дом-музей В.И. Ленина)
№555 (Автобусная станция «ул. Жени Егоровой» - 45-й км автомобильной дороги «Санкт-Петербург-Парголово-Огоньки»)
№567 (Автобусная станция «ул. Жени Егоровой» - пос. Елизаветинка)
№682 (г. Ломоносов, вокзал - 4-й км бетонной автомобильной дороги)
№683 (г. Ломоносов, вокзал - дер. Клясино)
№683А (г. Ломоносов, вокзал - дер. Красный Бор)
№684 (г. Ломоносов, вокзал - 5-й км бетонной автомобильной дороги)
№685А (г. Ломоносов, вокзал - дер. Глобицы)
№686 (г. Ломоносов, вокзал - дер. Горки)