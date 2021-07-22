Движение по улице Куйбышева ограничат на 2,5 месяца, а по набережной Мойки - на год

Новые дорожные работы изменят привычную жизнь автомобилистов Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) предупреждает автомобилистов о новых ограничениях на дорогах, которые вступают в силу в период с 24 по 26 июля. Так, одним из самых заметных адресов станет лица Куйбышева. Ремонт на ней добавит проблем и без того пробочной Петроградской стороне.

- С 24 июля по 2 октября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по улице Куйбышева от Кронверкского проспекта до Петроградской набережной, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Другая «горячая точка «появится на Пискаревке. Здесь с 24 июля по 15 сентября будут поэтапно ограничивать и закрывать Пискаревский проспект на участке от Свердловской набережной до Пискаревского путепровода.

С 24 июля по 9 сентября такая же ситуация будет на 4-5 линии В.О. от Университетской набережной до набережной реки Смоленки (без перекрестков).

Также с 24 июля и по 15 августа ограничивается движение по Тихорецкому проспекту от Светлановского проспекта до улицы Гидротехников.

С 26 июля по 5 сентября из-за ремонта тротуара будет ограничен проезд по нечетной стороне Большой Морской улицы от набережной Крюкова канала до Исаакиевской площади и по набережной реки Мойки от Почтамтского моста до Фонарного моста.

А самый долгий ремонт - подпорной стенки набережной - начнется на Мойке. На участке от Круглого до Мошкова переулка ограничат движение на год - с 25 июля 2021-го по 24 июля 2022-го.