Петербургские спортсмены в Токио: За кого болеть на Олимпиаде и у кого какие шансы на медали

Волейболисты Иван Яковлев и Виктор Полетаев. Фото: СОЦСЕТИ

36 спортсменов из Санкт-Петербурга отправились в составе российской сборной на Олимпиаду 2021 в Токио. Еще четверо атлетов будут представлять Петербург в параллельном зачете - это известные сестры-гимнастки Дина и Арина Аверины и мастера парусного спорта Сергей Комиссаров и Екатерина Зюзина. Рассказываем о самых ярких олимпийских надеждах Петербурга.

ДЗЮДО

За кого болеем: Мадина ТАЙМАЗОВА

Когда болеем: 28 июля, с 05.10 до 12.30 (весовая категория до 70 кг)

22-летняя дзюдоистка поступательно движется к заветной мечте - олимпийской медали. Для этого у нее есть все шансы, если посмотреть на недавние результаты. Два года подряд Мадина занимала третьи места на чемпионатах Европы, а на прошедшем турнире в Катаре выбила чемпионку мира. Тренер Мадины Михаил Рахлин, сын легендарного учителя Владимира Путина Анатолия Рахлина, посоветовал читателям «КП» пристально следить за юной спортсменкой.

В день, когда Марине исполнилось 22 года, она была на приеме у президента. И получила подарки из рук Владимира Путина.

- Мадина в последнее время сильно прибавила. У нее очень хорошие шансы успешно выступить в Токио! - уверен тренер.

Уроженка Северной Осетии в последние годы обосновалась в Петербурге. Дзюдо она занимается с 11 лет. На Олимпиаду девушка едет в отличном настроении, тем более перед отъездом ее поздравил с днем рождения лично президент. Это произошло во время приема сборной у главы государства.

- Он вручил мне и еще одной коллеге подарок с поздравительной открыткой и платком в национальном стиле. Это были такие положительные эмоции, вы не представляете! - рассказывала «КП» Мадина.

ВОЛЕЙБОЛ

За кого болеем: Иван ЯКОВЛЕВ, Егор КЛЮКА и Виктор ПОЛЕТАЕВ

Когда болеем: групповой этап пройдет с 24 июля по 1 августа, плей-офф - с 3 по 7 августа

От Петербурга на Игры едет 26-летний центральный блокирующий Иван Яковлев, 26-летний доигровщик Егор Клюка и 25-летний диагональный нападающий Виктор Полетаев. Ребята уже завоевывали золото на международных турнирах, а сейчас готовы на новые свершения.

Интересно, что единственный уроженец Петербурга из этой тройки - Иван Яковлев. Первые шаги в спорте он сделал именно в Северной столице, потом набирался опыта в других городах, но в итоге вернулся домой. Иван - крайне талантливый блокирующий, который не раз попадал в символические сборные крупных международных турниров.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

За кого болеем: Полина МИХАЙЛОВА

Когда болеем: первый раунд пройдет 24 июля в 09.00

На Олимпиаду Полина Михайлова отобралась одной из первых из Петербурга – еще в марте. Источник: ttfr.ru

В большом теннисе представителей Северной столицы в этот раз нет, зато от «настольных» коллег на Игры поедет 35-летняя Полина Михайлова. Для спортсменки это будет вторая Олимпиада. В 2016-м в Рио-де-Жанейро она выступила неудачно - уступила в первой же игре белоруске и выбыла из турнира.

Однако за плечами воспитанницы СШОР «Комета» годы интенсивных тренировок и огромный опыт, приобретенный на больших соревнованиях. В послужном списке у нее четыре бронзовые медали на чемпионатах Европы. Сейчас Михайлова проповедует защитный-контратакующий стиль игры и надеется пройти по турнирной сетке в Токио как можно выше.

ПЛАВАНИЕ

За кого болеем: Андрей МИНАКОВ

Когда болеем: вольный стиль - 27-29 июля, стиль баттерфляй - 29-31 июля

Самая большая делегация от Петербурга на Олимпиаде в Токио - это, безусловно, пловцы, восемь человек. Среди них есть неоднократные призеры и победители последних чемпионатов мира и Европы, в том числе юниорских соревнований и универсиад. Пожалуй, наиболее неординарным пловцом можно назвать Андрея Минакова, 19-летнего вундеркинда от мира спорта.

У парня еще и чувство юмора отличное. Это фото он подписал так: «Когда попросили скинуть свой рацион питания». Фото: instagram.com/andrei_minak Фото: СОЦСЕТИ

Парень, на минуточку, является первым русским атлетом, поступившим в один из лучших американских университетов, который оканчивали великие умы, в том числе нобелевские лауреаты. Минаков отлично владеет английским языком и на «ты» с химией, физикой и информатикой. Однако и в спорте у него все складывается хорошо. Андрею принадлежат пять мировых рекордов среди юниоров в плавании. Кроме этого, у него есть два серебра на чемпионате мира в 2019 году и весь комплект медалей на минувшем чемпионате Европы в Будапеште.

- Желание, целеустремленность и решимость - вот ключ к успеху, - говорит Минаков.

ПРЫЖКИ В ВОДУ

За кого болеем: Анна КОНАНЫХИНА

Когда болеем: 4-5 августа (категория «вышка», 10 метров)

Вчерашняя юниорка, а ныне чемпионка Европы и обладательница золота в Кубке России. Анне Конаныхиной всего 16 лет! Несмотря на юный возраст, спортсменка может похвастаться сложной программой и очень чистыми входами в воду.

- Я знала, что могу попасть в тройку призеров в Европе, но никак не представляла, что могу стать первой, - признается «КП» Анна Конаныхина. - У нас была довольно тяжелая акклиматизация после Кубка мира, который проходил в Токио. Разница - 7 часов от токийского времени, поэтому было немного тяжело. Однако после последнего прыжка меня переполняли эмоции радости, из-за того что я смогла показать достойный результат, хотя в тот момент я еще не понимала, что стала чемпионкой Европы.

Этой девчонке всего шестнадцать, но она уже вписала свое имя в историю спорта.

Что касается ожиданий от Олимпиады, то Анна скромничает, хотя многие спортивные СМИ смело называют именно ее темной лошадкой соревнований.

- Наша главная цель - попасть в финал, а дальше уже, как получится. У меня получается что-то лучше, а что-то хуже, но все-таки хотелось бы, чтобы все получалось одинаково хорошо, ведь мы для этого и тренируемся, - говорит Анна.

А КТО ЕЩЕ?

Бокс - Иван Верясов.

Велоспорт-BMX - Константин Андреев (в запасе).

Велоспорт-маунтинбайк - Виктория Кирсанова.

Велоспорт-трек - Павел Якушевский, Мария Новолодская, Наталья Антонова (в запасе).

Вольная борьба - Наталья Воробьева.

Гребля на байдарках и каноэ - Артем Кузахметов.

Гребной спорт - Никита Еськин, Александр Матвеев, Мария Боталова, Екатерина Курочкина, Анна Пракатень, Василиса Степанова.

Парусный спорт - Анна Хворикова, Сергей Комиссаров и Екатерина Зюзина.

Плавание - Кирилл Мартынычев, Кирилл Пригода, Александр Щеголев, Мария Каменева, Мария Темникова, Дарья Устинова, Евгения Чикунова.

Прыжки на батуте - Яна Лебедева.

Спортивная гимнастика - Лилия Ахаимова.

Триатлон - Александра Разаренова.

Тхэквондо - Михаил Артамонов.

Тяжелая атлетика - Кристина Соболь.

Художественная гимнастика - Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Дина и Арина Аверины.