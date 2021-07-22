Современный молодежный центр появится в старейшем кинотеатре Петербурга

В старейшем кинотеатре "Уран" проведут второй этап капремонта. Фото: zakupki.gov.ru

В кинотеатре «Уран» на Ярославском проспекте, 55А сделают современный молодежный центр для просмотра фильмов. Конкурс на второй этап капитального ремонта здания объявлен на сайте госзакупок. Потратить на продолжение реконструкции планируют 33 миллионов рублей. Завершить работы в одном из старейших кинотеатров города собираются до конца марта 2022 года.

В кинотеатра будет два зрительных зала. Фото: zakupki.gov.ru

В двухэтажном здании 1913 года постройки должны отремонтировать фасады, поработать с кровлей, полами, оконными и дверными заполнениями, провести инженерные системы, сделать внутреннюю отделку, а также обустроить территорию вокруг. Кроме того, там оборудуют пожарную и охранную системы. В самом кинотеатре будет два зрительных зала: большой рассчитан на 135 мест, а малый – на 35. Помимо этого, в здании появится пространство для учебных, театральных, танцевальных, творческих занятий и мероприятий.

«Проектом предусматривается создать единый, функциональный и современный кинотеатр, ориентированный на современные международные стандарты просмотра», – говорится в документах.

В историческом здании продолжают капремонт. Фото: vk.com/kinouran

К слову, последний раз капремонт в здании проводили в 1983 году. Исходя из документов, там сохранились основные архитектурные особенности и историческая планировка. Кроме того, часть интерьеров не утратили старинную потолочную лепнину: ее собираются сохранить и стилистически увязать с современной отделкой.

Современный киноцентр появится в старшейшем кинотеатре "Уран". Фото: zakupki.gov.ru

КСТАТИ

На протяжении всей своей истории здание на Ярославском проспекте служило в качестве кинотеатра. Несколько лет назад залы закрыли из-за аварийного состояния помещений. В планах было переделать «Уран» под сценическую площадку: в рамках экспериментального проекта независимое театральное объединение должно было создать там в многофункциональный культурный центр, однако этого так и не произошло. «Уран» вновь вернули в ведение государственной сети кинотеатров «Петербург-кино», которая и занимается сегодня реконструкцией. К слову, в сеть входят также известные кинозалы «Аврора» в Петергофе, «Заневский», «Восход», «Дружба», киноцентр «Родина», а также кинотеатр «Фильмофонд».