Наблюдатели, жюри и задачки по видео: Как в Петербурге проходит Международная математическая олимпиада

Волонтеры РГПУ им. А. И. Герцена по камерам следили, все ли школьники решают задачи честно.Фото предоставлено пресс-службой РГПУ им. А.И. Герцена.

Этим летом Петербург стал столицей математики. Внимание профессионалов и любителей науки со всего мира приковано к РГПУ им. А.И. Герцена, ведь здесь объявят победителей 62-й Международной математической олимпиады. Университет стал основной площадкой состязания. Более 600 старшеклассников из 107 стран уже прошли нелегкие соревнования. Теперь их работы проверяют члены жюри.

Из-за ковидных ограничений ребята решали сложнейшие задачи онлайн. Для этого в городе организовали чуть ли не «центр управления полетами». На базе Президентского физико-математического лицея № 239 работал наблюдательный пункт, к которому по видеосвязи подключили каждого участника. Мы узнали, как прошли два тура олимпиады.

СПИСАТЬ НЕ ВЫЙДЕТ

Две аудитории напичканы аппаратурой, на площадках тишина, а десятки наблюдателей следят, как решают задачи золотые головы со всего света. Это огромная нагрузка на серверы, но на случай аварий установлена автономная подстанция. Даже блэкауты не страшны!

Система отлажена, ведь олимпиаду Петербург принимает второй год подряд. Однако и на этот раз ей предшествовала огромная подготовка. Чего стоит только разобраться с часовыми поясами! Участники приступают к решению задач в удобное время, но списать не получится. Организовать школьников нужно было по железному правилу: никто не может завершить тур раньше, чем последний участник начал его писать.

- Если вдруг новозеландец захочет поделиться заданиями с представителем Перу, он не сможет этого сделать, потому что представитель Перу к тому времени уже начнет писать свою работу, - объясняет ответственный за проведение туров олимпиады Дмитрий Гдалин.

Обученные волонтеры-наблюдатели смотрят, нет ли у ребят гаджетов, лишних предметов на столах или наручных часов (даже они запрещены!). А если что-то вызывает вопросы, то после тура разбирать ситуацию будет комитет по этике. Кстати, не всем странам удалось собрать команды в одной аудитории. Все зависит от коронавирусных ограничений в государстве. Где-то нельзя свободно передвигаться по регионам, тогда для ребенка организовывали тур прямо на дому.

- Это значит, что вместо одного пункта наблюдения на страну он был свой для каждого участника. Таких много в Азии - в Индии, Индонезии, Малайзии, на Филиппинах, - рассказывает главный IT-специалист олимпиады Дмитрий Иванин.

Тренер российской сборной на ММО-2021 Кирилл Сухов. Фото предоставлено пресс-службой РГПУ им. А.И. Герцена.

ЛУЧШИЕ УМЫ

Олимпиада состоит из двух туров. В первый и второй день ребята решают по три сложнейшие авторские задачи, на которые отводится по 4,5 часа. Наша сборная из шести человек писала работу в РГПУ им. А.И. Герцена. Представляют Россию двое школьников из Северной столицы, трое из Москвы, один из Ижевска. Подготовка к международному соревнованию заняла около года. Ребята прошли множество этапов, включая Всероссийскую олимпиаду.

- Они готовились к этой олимпиаде всю школьную жизнь, потому что до этого занимались в кружках, на курсах, - рассказывает тренер российской сборной, аспирант РГПУ им. А.И. Герцена, учитель Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов. - Это настоящий спорт, просто мы тренируем не ноги, а мозг. И, так же как у спортсменов, у математиков есть пик формы.

В какой форме наши «спортсмены», узнаем 24 июля. А пока работы юных математиков проверяют координаторы из разных стран, а затем жюри распределит медали. И тут Петербург тоже на миг окажется центром мира: в этом году жюри собралось в Северной столице.