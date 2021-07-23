Фольксваген Центры ВАГНЕР вручили подарки победителям конкурса в рамках EURO-2020.

Вот и завершился невероятный Чемпионат Европы по футболу. Болельщики радовались победам, стойко переносили поражения и переживали за своих фаворитов. Целый месяц мы жили в окружении праздника и красивой игры! Санкт-Петербург стал одним из центров притяжения болельщиков со всей Европы.

Мы гордимся, что Volkswagen в целом, и официальные дилеры Фольксваген Центры ВАГНЕР в частности были частью этого легендарного Чемпионата, как автомобильный спонсор! Общими усилиями у нас получилось организовать яркий праздник мирового масштаба.

Победа России над Финляндией, послематчевые пенальти в играх плей-офф и драматичная развязка в финале — EURO-2020 мы будем помнить долго. Каждый зритель получил огромный заряд эмоций, а победители викторины смогли выиграть наборы болельщика — рюкзаки, шарфы и грим болельщика от Фольксваген Центров ВАГНЕР, которые будут напоминать о жарких вечерах и футбольных битвах. Все призы нашли своих победителей!

Volkswagen заряжает футболом!