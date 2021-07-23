Из-за лесных пожаров Карелия может остаться без урожая

Сотрудники МЧС продолжаются бороться с 30 пожарами. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Карелия

Из-за лесных пожаров, которые обрушились на Карелию, до 31 августа в регионе объявлен режим ЧС. Сейчас огнем охвачено свыше 8784 гектаров. Сотрудники МЧС продолжаются бороться с 30 пожарами. По последним данным, огонь тушат 1199 человек и 209 единиц спецтехники. На помощь карельскими пожарным пришли коллеги из Петербурга и Ленобласти, ожидают подкрепление из Мурманска и Коми.

- С воздуха сбросили воду 226 раз. Всего 971 тонну, - сообщили в МЧС по Республике Карелия.

Удалось ликвидировать угрозы для садовых товариществ и деревень. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Карелия

Площадь одного из крупнейших пожаров в Суккозерском лесничестве составляет 970 гектаров. Еще больший пожар продолжает бушевать на территории Сяспинского лесничества: огонь охватил 1000 гектаров. Удалось ликвидировать угрозы для садовых товариществ и деревень.

В ряде населенных пунктов пожары локализовали. Жители смогли вернуться в Найстенъярви. Непростая ситуация сохраняется в Суоеках. Из-за сильного ветра там едва получается сдерживать пламя.

Некоторые населенные пункты по-прежнему испытывают нехватку питьевой воды. В Сегежском районе на помощь пожарным пришли сотрудники местного целлюлозно-бумажного комбината. Добровольцы сформировали дружину из 100 человек. Завод поделился техникой и продуктами первой необходимости. Работа предприятия продолжается в штатном режиме.

В ряде населенных пунктов пожары локализовали. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Карелия

Серьезный ущерб нанесен хозяйствам, которые специализируются на садовых и лесных ягодах. Сезонных работников уже отправили домой.

- Если пройдут дожди, то будет не все потеряно. Мы приостановили все работу на две-три недели. Но впереди еще август, - рассказали на частном сельхозпредприятии в Суоярвском районе.

Куда меньше пострадала туристическая отрасль. Экскурсоводы смогли минимизировать потери, изменив маршруты. Туристам из Петербурга предлагают посетить места, не охваченные огнем и дымом. Впрочем, люди не горят желанием ехать в полыхающий регион, сетуют туроператоры: спрос упал на 5-10 процентов.