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Наука23 июля 2021 17:57

Двое петербургских школьников завоевали золото Международной математической олимпиады

В общем зачете сборная России стала второй, уступив лишь Китаю
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Сборная России заняла второе место на математической Олимпиаде. Фото: Комитет по образованию СПб

Сборная России заняла второе место на математической Олимпиаде. Фото: Комитет по образованию СПб

Двое юных петербургских математиков стаи обладателями золотых медалей Международной математической олимпиады, которая из-за пандемии проходит в онлайн-формате. Высшие награды для сборной России завоевали воспитанники Президентского физико-математического лицея № 239 Иван Бахарев и Максим Туревский .

- При этом Максим Туревский справился со всеми шестью задачами олимпиады, получил 39 баллов и занял с этим результатом второе место в личном мировом зачете, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Юные петербургские математики принесли команде две золотые медали. Фото Комитет по образованию СПб

Юные петербургские математики принесли команде две золотые медали. Фото Комитет по образованию СПб

Кроме школьников их города на Неве, в сборную России вошли также москвичи Андрей Шевцов, Айдар Ибрагимов и Данил Сибгатуллин, а также Матвей Исупов из Ижевска.

Они завоевали еще три золотых и одну серебряную медаль. Общий результат российской команды – 183 балла. Таким образом наша сборная стала серебряным призером математической Олимпиады, пропустив вперед лишь команду Китая.

А всего за звание самого умного математика сражались 600 школьников из 109 стран мира.

Образование: Наша новая школа