Двое петербургских школьников завоевали золото Международной математической олимпиады

Сборная России заняла второе место на математической Олимпиаде. Фото: Комитет по образованию СПб

Двое юных петербургских математиков стаи обладателями золотых медалей Международной математической олимпиады, которая из-за пандемии проходит в онлайн-формате. Высшие награды для сборной России завоевали воспитанники Президентского физико-математического лицея № 239 Иван Бахарев и Максим Туревский .

- При этом Максим Туревский справился со всеми шестью задачами олимпиады, получил 39 баллов и занял с этим результатом второе место в личном мировом зачете, - сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Юные петербургские математики принесли команде две золотые медали. Фото Комитет по образованию СПб

Кроме школьников их города на Неве, в сборную России вошли также москвичи Андрей Шевцов, Айдар Ибрагимов и Данил Сибгатуллин, а также Матвей Исупов из Ижевска.

Они завоевали еще три золотых и одну серебряную медаль. Общий результат российской команды – 183 балла. Таким образом наша сборная стала серебряным призером математической Олимпиады, пропустив вперед лишь команду Китая.

А всего за звание самого умного математика сражались 600 школьников из 109 стран мира.