Следователь по особо важным делам: «Петербург больше не бандитский»

Юрий Яшков работает следователем уже 20 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия. Это подразделение существует с 2007 года, но для обычного человека работа следователя - за семью печатями.

Юрий Яшков работает уже 20 лет. Сейчас он занимает должность руководителя первого следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел - занимается преступлениями против личности и общественной безопасности. Позади сотни раскрытых преступлений и столько же наказанных преступников.

ОТ СЕРИЙНЫХ УБИЙСТВ ДО ОПГ

- Как Вы начинали карьеру?

- В 2003 году после юрфака СПбГУ я пошел работать в прокуратуру, тогда Следственного комитета еще не было. Будучи студентом, проходил практику в прокуратуре Калининского района, и меня взяли там на работу. Начинал с должности следователя, потом повысили. Был даже в следственной группе при Генеральной прокуратуре в Москве. А в 2007 году, когда образовался Следственный комитет, перевелся в отдел по расследованию особо важных дел. Спустя два года стал работать на руководящих должностях.

- Помните свое первое раскрытое убийство?

- Взялся за него на второй день работы. Тогда Калининский район был одним из самых криминальных в городе, убивали почти каждый день. Мне досталось убийство 20-летней кассирши с железнодорожной станции Мурино. Ее нашли ночью с сотней ножевых ранений и перерезанным горлом. Вскоре поймали двоих преступников 17 и 20 лет. Девушка пустила знакомых попить пиво, а двое из компании решили ограбить кассу железнодорожной станции, посчитав, что там много денег. Хотя их хватило убийцам только на покупку кроссовок и визит в пельменную.

- Какие преступления расследуют в отделе особо важных дел?

- В основном, громкие дела в Петербурге попадают к нам. Это решает руководство, а иногда мы и сами выходим с инициативой. Роль играет общественный резонанс и сложность дела, его объем. Заказные убийства, серийные преступления, ОПГ, «черные» риелторы - со всем этим работаем. Из последних - дело об убийстве студента на Невском проспекте, который пришел к мошенникам отстаивать свои права, и убийство главным нефрологом Петербурга Земченковым жены.

Следователи по особо важным делам разбираются с самыми громкими преступлениями Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

СЕМЬЯ ЗЕЙНАЛОВЫХ И НЕФРОЛОГ-РАСЧЛЕНИТЕЛЬ

- Давайте составим топ самых резонансных раскрытых дел.

- Гордимся раскрытием дела по убийству семьи Зейналовых в Ленинградской области: отца, мать, 14-летнюю дочь и 11-летнего сына изрубили топором и расстреляли из автомата Калашникова. Дело лежало в архиве Ленобласти нераскрытым с 2004 года. У нас было другое уголовное дело, где гражданин Тютин привлекался в качестве человека, который заказал убийство родственницы. Мы в процессе поняли, что он мог быть причастен к убийству Зейналовых. Нашли доказательства - и он сознался.

Среди важных и дело Земченкова. 11 лет назад, 23 февраля, пропала жена главного нефролога Петербурга. Он заявил о пропаже, ходил на программу «Жди меня». Все версии вели к нему, был и мотив: супруги часто ссорились, он собирался уйти к другой. Но 11 лет назад следователи не доработали. Мы в прошлом году дело возобновили, все указывало на Земченкова. Набрав доказательств, весной его задержали. На допросе он сознался, что расчленил и вынес жену в пакетах. Сейчас следствие в завершающей стадии, в конце года передадим в суд.

- Какое дело было самым сложным?

- Заказное убийство гражданина России, совершенное в Грузии. Речь о войне кланов. Предполагаемых киллеров задержали в Петербурге, когда те готовились исполнить новое убийство. Мы сделали смелый шаг - задержали их по преступлению, совершенному за пределами страны, забрали дело себе из Грузии. Киллеры считали, что посадить их могут только в Грузии, куда они возвращаться не планировали. Материалы присылали из другой страны, свидетелей тоже пришлось вызывать из-за границы. В прошлом году вынесли приговор, который «устоял» и в Верховном суде: киллеры получили по 15 лет.

- Есть ли сейчас в производстве дела с серийными преступниками?

- В этом году направили в суд дело серийного убийцы Олега Тена. Он уже получил пожизненный срок, но сознался еще в одном преступлении. Убил девушку в Калининском районе, а перед этим отрезал ей грудь. Впрочем, это распространенное явление, когда преступники с пожизненным сроком сознаются в других деяниях, чтобы прокатиться в Питер и побыть в сизо.

- Расскажите о самом необычном раскрытии преступления.

- Было убийство ЛГБТ-активистки, которая начала вести разгульный образ жизни. Ее нашли полуголой мертвой в кустах. Женщину ударили ножом, задушили, а на спине оставили след кроссовка. Думали, раскроем преступление быстро, ведь накануне она выпивала с бездомной семейной парой. Все подозрения пали на мужчину. Провели экспертизу, ДНК не совпало. Решили снова поехать на место происшествие. Во дворе оперативник обратил внимание на молодого человека с собакой. Когда попросили показать подошву кроссовок, поняли, что след похож. Мужчина занервничал, поспешили домой. Через несколько минут из окна его квартиры вылетел нож. Оказалось, женщина оскорбила его после полового акта.

- Преступлениями в отношении детей занимаетесь? Какие совершают чаще?

- Да, и последние дела связаны с наездами самокатчиков на детей. Одно дело отправлено в суд. Второе оказалось более тяжелым: подозреваемый был в розыске за незаконный сбыт наркотиков, дома у него нашли кучу запрещенных веществ. Недавно отправили в суд дело о развратных действиях: тренер баскетбольной команды приставал в девочкам 10-12 лет. Мужчина уже два года под стражей сидит.

«НАМ УГРОЖАЮТ ТОЛЬКО ПИСЬМЕННО»

- Продолжает ли Петербург быть бандитским?

- Организованные группы «черных» риелторов есть, мошенников, но не бандитов. Если происходят похищения, преступники сразу дружно заезжают в тюрьму. Нормальные коммерсанты уже отошли от этого. Слабо представлю, как человек, который регулярно убивает, может спокойно ходить по городу: мы бы такого быстро закрыли.

- Воры в законе - это тоже пережиток прошлого?

- Это актуально еще, к сожалению. Есть люди, которые следуют этой культуре. В тюрьмах они тоже доставляют проблемы. Недавно в Москве убили такого «вора в законе» по кличке «Альберт Рыжий». В Петербурге он был хорошо известен, его пытались убить здесь несколько лет назад. Когда дело в отношении неудавшихся киллеров мы направляли в суд, «Альберт Рыжий» отказался сотрудничать и называть имена людей, которые желали его смерти.

- С какими-то трудностями сталкиваетесь? Поступают ли угрозы?

- Угроз никогда не поступало ни мне, ни моим коллегам. Бывает, что на нас пишут жалобы, желают неприятных вещей, но не более. Однажды на нашу сотрудницу напали, мы даже уголовное дело заводили, но доказательств того, что это было из-за ее работы, не нашли.

- Какими качествами надо обладать следователю, чтобы попасть к вам в отдел?

- Есть несколько типов следователей. Бывают хорошие, но неспособные договориться с адвокатами, судьями, прокурорами, обвиняемыми, потерпевшими. Бывают просто слишком добрые. Нужно искать баланс. Главное не быть ведомым, но и не быть чрезмерно агрессивным.