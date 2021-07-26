Семью адмирала ВМФ нашли зверски убитой в их квартире в Петербурге

Жену и сына адмирала Лобанова нашли жестоко убитыми. Сам адмирал погиб под колесами поезда в то же время. Фото: flot.com

Чудовищное и дикое преступление произошло в Петербурге. Вечером 24 июля сотрудники полиции вскрыли квартиру на улице Бутлерова, что в Калининском районе города. Это произошло после звонка обеспокоенной жительницы Мурманска, которая сообщила о том, что ее мать и брат, живущие в городе на Неве, не отвечают на звонки. Опасения подтвердили и соседи пропавших, сообщивших, что из квартиры идет странный запах.

- В 22:55, после вскрытия двери в своей 3-х комнатной квартире по указанному адресу, с гнилостными изменениями, колото-резанными ранами на теле обнаружены находящиеся на кровати трупы мужчины 1965 года рождения, и женщины 1937 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

С первой же минуты стало понятно, что смерть матери и сына была насильственной, причем убийца действовал крайне жестоко. Ножевые раны у жертв были на шее и животе, а головы разбиты тяжелым предметом.

При выяснении личности оказалось, что погибшие - жена и сын адмирала ВМФ СССР Леонида Лобанова. Самого мужчины нигде найдено не было.

Эксперты определили, что тела пролежали в квартире несколько дней, примерно около недели. А вскоре нашелся и сам адмирал. Полицейские прошерстили городские морги и в одном из них был обнаружен неопознанный труп мужчины, которого около недели назад насмерть сбила электричка. По предварительным данным, при себе погибший имел нож.

По факту произошедшего следственным управлением СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», обстоятельства происшествия выясняются.

СПРАВКА КП «КП»:

Леонид Николаевич Лобанов родился в 1935 году. В 1953-м окончил Рижское Нахимовское училище. В 1957 году - Высшее военно-морское училище подводного плавания, а в 1973-м - Военно-морскую академию в Ленинграде. Проходил службу на подводных лодках. Был начальником Оперативного управления штаба Северного флота. Имел звание контр-адмирала.