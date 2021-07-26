В Карелии загадочно пропал молодой мужчина

Житель Карелии бесследно исчез, бросив машину на лесной дороге. Фото: vk.com/godblessandrew

Жители Карелии ищут загадочно исчезнувшего молодого мужчину, который уехал их Кондопоги на учебной машине и просто пропал. По словам близких пропавшего, которые создали в соцсетях специальную группу для поиска, ЧП произошло 15 июля. С тех пор о мужчине нет никаких известий.

- Пропал Гришкин Андрей Владимирович 25.06.1994. Уехал из Кондопоги 15.07.2021 на учебном автомобиле и не вернулся домой. Машина была найдена в районе поселка Вороново, но Андрея в машине не было, - пишут в группе ВКонтакте его родственники.

Известно, что автомобиль был обнаружен на лесной дороге между двумя поселками примерно в 10-15 километрах от города Кондопога. Сейчас друзья и близкие пропавшего набирают волонтеров для прочесывания леса в районе обнаружения машины.

С 15 июля о местонахождении Андрея ничего не известно. Фото: vk.com/godblessandrew

Также листовки с ориентировками распространен по соцсетям среди жителей соседних поселков и деревень.

- Пожалуйста! Делитесь группой с жителями городов и поселков поблизости, делайте репосты, кто знает , может на кону жизнь человека, призывают родные пропавшего.

Приметы Андрея: Телосложение спортивное, голубые глаза, татуировка черных роз на всю левую руку. Был одет: темно-синие шорты с пальмами, белые кроссовки Nike, поясная серая сумка, футболка либо белого или розового цвета.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего, просят сообщать родственникам, в поисковой отряд «Лиза алерт» или в полицию.