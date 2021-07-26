Создатель Масяни Олег Куваев: «Она держит меня за горло, и я бы не хотел, чтобы отпускала»

Олег Куваев. Фото: instagram.com/samoleg/

- Олег, вы сейчас живете в Израиле. В одной из последних серий Масяня зарегистрировалась в Тик-токе и находится в Петербурге. А вы скучаете по нашему городу?

- Ну, разумеется, есть много моментов, по которым я скучаю. Петербуржцы выросли в своеобразной атмосфере, которой больше нигде нет, поэтому по-настоящему нам неуютно нигде, но и дома нам тоже неуютно. Такая вот ситуация.

- Почему не приезжаете?

- Так коронавирус же. Нас просто не выпускают. Внесли Россию в список красных стран, куда ездить совсем нельзя. А если поедешь через третью страну, заплатишь большой штраф. В обычное, нормальное время я очень часто бываю в Петербурге и вообще живу на две страны.

- А Масяня-то в отличие от вас все в Петербурге да в Петербурге…

- Я не отождествляю себя с моими персонажами на сто процентов, у них своя жизнь и в последнее время очень плохо ее контролирую. Живут, как они хотят, а не как я им указываю. Они постоянно спорят со мной, постоянно ругаются и никуда ехать не собираются, несмотря на все мои попытки. Так что они остались в Питере и все им там нравится.

- И что, Лохматый не смог уговорить остальных переехать вместе с вами?

- Я же говорю, их трудно контролировать. Героев ставишь в ситуацию, а они выкручиваются из нее самостоятельно, как могут. Их личности давно сформировались. Их невозможно заставить делать то, что им не присуще по характеру и по мировоззрению. Они такие сволочи. Воспитывать их уже поздно. Я даже не всегда понимаю, что с ними происходит.

- Понятно. Масяня появилась на свет лет двадцать назад, значит девушке сейчас уже под сорок.

- Психологический феномен, парадокс, когда виртуальная личность складывается активнее, чем реальная. Но она сложилась. Этакая третья форма личности, которая существует благодаря долгому творчеству и долгой работе.

- Не просто существует, но еще и реагирует на все происходящее вокруг. Вот, например, Тик-ток. У вас у самого-то есть аккаунт в Тик-токе?

- Конечно, есть у меня аккаунт в Тик-токе, да и двое моих детей сейчас в самом любопытном возрасте пребывают. И я должен знать, что происходит и для себя, и для них. Да и вообще интересно. Я всегда в этом смысле где-то впереди бегал. Любопытство – основная движущая сила. Кроме того, я закончил технический вуз и раньше был настоящим технарем. Сейчас технарскими штуками занимаюсь редко. Но одновременно быть гуманитарием и техногенным чуваком - свойство моего характера, которое не пропьешь. Новые тренды формируют ментальную среду и, конечно, влияют на анимацию.

Художник признается, что скучает по Петербургу. Фото: instagram.com/samoleg/

- То есть после нас останется тик-ток или маленькая кучка трэша?

- Похоже, бумажных фотографий от нас точно не останется. А трэш останется. Трэш-культура с развитием интернета «бумует» очень сильно. Трэш оставался от людей и будет оставаться дальше. Масяня тоже начиналась с полноценного трэша и сейчас я стараюсь сохранить этот флер, чтобы выглядело все естественно и помещалось в интернете.

- Получается, каждый человек в себе узнает Масяню? Как вы этого добиваетесь?

- Я сначала пишу нормальный сценарий, как паинька, все расписываю. Потом все стираю, забываю и начинаю озвучивать естественным живым языком со всем словесным мусором, который есть в человеческой речи. Оставляю оговорки и причмокивания. В русской культуре ведь всегда литературный язык сильно отличался от разговорного. Различие между формальным языком и языком улицы и сегодня огромное. И с этим интересно работать.

- Ну, вот прошло 20 лет. Что за это время произошло с Масяней? Она повзрослела, поумнела, постарела?

- Обычно анимационные сериалы стоят во времени на месте. Младший Симпсон, если помните, уже 35 лет ползает. Что очень странно и очень ненормально. Поэтому я в какой-то момент принял решение, что Масяня будет жить вместе со мной. Она, конечно, помладше меня, потому что сделал я ее не 20, а в 30 лет. Поэтому она немного отстает, но это и хорошо, у меня есть время проанализировать произошедшее. Она живет и растет вместе с публикой, которая начала смотреть сериал на заре 2000-х. До сих пор сохраняю фактор времени, чего обычно не делают в подобных сериалах. Может быть поэтому он так долго и живет.

- Какая сейчас аудитория у Масяни?

- Ко мне периодически прибегают заказчики и требуют показать статистику. Удивляются. Они были уверены, что Масяню смотрят только фрики из 2000-х. Оказалось совсем не так. Очень много современной молодежи.

- У вас тоже большая часть жизни сейчас проходит в виртуале?

- А что делать?! Такая реальность. Но я от этого вируса только выгадал. Вся эта телега вирусная притащила в интернет в два раза больше людей. У меня больше стало выходить мультфильмов, и они стали длинней. Сижу тут один в подвале. Развиваю способность жить фантазией. В современном мире это возможно. И технологически позволяет современное время.

- Правда, что вы делаете абсолютно все сами - от сценария до монтажа?

- Да, пришлось стать человеком-оркестром. Дело в том, что люди очень хреново работают вместе. Бесконечные взаимные претензии и конфликты. Это мой вывод, который я сделал, поменяв много работ. А в творческом процессе это большая проблема. Когда делаешь все сам – результат лучше, чем когда что-то сделал коллектив придурков.

- А будет полнометражный фильм «Масяня»?

- Вопрос, конечно интересный. Но для полного метра надо собирать команду. Поэтому я не в восторге от этой идеи. Но теоретически, наверное, это возможно. Но я бы лучше еще один мультфильм придумал.

- А плюшевая Масяня существует?

- Это называется мерчандайзинг. Многие считают, что достаточно создать интересный образ и потом продавать куклы, консервы, футболки и прочее. Но на самом деле это сплошной геморрой и ничего, кроме него. У меня был опыт выпуска куклы, я даже ездил в Китай, чтобы наладить производство. Закончилось это все паршиво, точнее ничем не закончилось. Они сделали 30 вариантов Масяни – одна другой страшней, несусветный ужас.

Куваев уверен, что любопытство – основная движущая сила. Фото: instagram.com/samoleg/

- Безобразие! Масяня все-таки красавица. Скажите, а ваш Магазинчик БО совсем закрыт?

- Честно говоря, он лучше поживает в закрытом состоянии. Каким-то странным образом, у него появилось больше поклонников после закрытия. В отличие от людей, с персонажами может и такое происходить. Хотя проект был очень интересным, оживлять его не планирую, нет на это времени и вряд ли появится. Масяня просто держит меня за горло, и я бы не хотел, чтобы она отпускала.

- Почему?

- Мы по-разному мыслим. По началу только мировоззрения у нас совпадали. Сейчас уже нет. Я могу думать не смешно, а она - нет. И это здорово. Я от нее заряжаюсь.

- В Википедии написано, что вы стендапер. Когда это случилось?

- Да, короновирус прервал мою карьеру на самом взлете. До него я уже два года ездил по разным городам, весям и странам, выступал со своим стендапом, странным и дебильным. Но мне нравилось, не знаю, как зрителям. Я прекрасно себя чувствую при большом количестве народа. Но пандемия эти мои поездки прервала. А произошло это следующим образом. Меня часто звали на всякие конференции и всевозможные сборища, во-первых, чтобы на морду мою посмотреть, посмеяться, а во-вторых, как спеца по компьютерной графике. Ну типа, что я могу поделиться опытом. Вот, и когда выступал, я больше прикалывался, нежели делился опытом. Ну и в итоге стал заниматься тем, чем это на самом деле является. Все равно не умею нормально, серьезно рассказывать ничего.