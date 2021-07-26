Беглов пообещал открыть шесть новых станций метро в Петербурге и еще одну в Кудрово в 2024 году

В 2024 году метро должно дойти до Кудрово. Если будут деньги. Фото: Артем КИЛЬКИН

Шесть новых станций метро в Петербурге плюс еще одна - «Кудрово» в Ленобласти должны быть открыты в 2024 году. Об этом, на совещании по развитию транспортного узла агломерации города и области, заявил Александр Беглов. Условием для выполнения планов должно стать устойчивое финансирование.

- При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций (объем финансирования порядка 130 миллиардов рублей), на территории Ленинградской области (Кудрово), которая граничит с Санкт-Петербургом, одну станцию (объем финансирования 31 миллиард рублей), метродепо, которое будет обслуживать и Ленинградскую область, и город Санкт-Петербург (это 41 миллиард рублей), - сообщил губернатор в разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, из Фонда национального благосостояния Петербургу должно быть выделено 97 миллиардов рублей на приобретение новых 950 вагонов метро. А строить подземку будет новая структура - «Метрострой Северной столицы». Старый «Метрострой» практически прекратил свое существование.

Что касается Кудрово, то там, кроме станции метро, планируется сделать крупный транспортный узел.

- Мы видим «Кудрово» как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса, и мы бы вынесли эту нагрузку из центра Петербурга с того же Обводного канала. Мы также говорим о развитии скоростного трамвая от метро «Улица Дыбенко» через Кудрово на Новосаратовку, и от станции «Ладожская» на Всеволожск. И это проект, который можно реализовывать не только с использованием бюджетных средств, но и частных инвестиций, - заявил губернатор Ленобалсти Александр Дрозденко.

Это, по планам властей 47 региона, поможет развитию промышленно-жилой зоны «Кудрово», общественно-деловой зоны «Кудрово – Новосаратовка», и, самое главное, промышленной зоны «Деревня Старые Колтуши».

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