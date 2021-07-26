«Друзья Петербурга» провели мастер-класс с авторами проекта «Somnum. Ментальное кино о Петербурге»

Спектакль начался на Малой Конюшенной. Фото: проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

На минувшей неделе состоялся очередной мастер-класс проекта ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга». В этот раз мероприятие состоялось вместе с премьерой променад-спектакля федерального проекта «Голос города» – «Somnum. Ментальное кино о Петербурге». Участники проекта получили возможность насладиться перфомансом одними из первых, а затем пообщались с его авторами.

ЗРИТЕЛИ ВЛИЯЮТ НА СЮЖЕТ

В основе сюжета «Somnum. Ментальное кино о Петербурге» истории людей, улиц и домов, игравших важную роль в жизни города. Каждый зритель получил монокль и наушники, в которых разворачивался потрясающий аудиоспектакль. Участников окружали профессиональные актеры, а сам спектакль «перемещался». Маршрут начинался на Малой Конюшенной, у уличного барометра, показывающего время. Это символическая точка старта, намекающая на важность времени и его восприятии. Затем две группы последовали по разным маршрутам, ведущим по историческому центру Петербурга. Завершающей точкой послужил Спас на Крови.

Пьеса состоит из нескольких сюжетов, посвященных Санкт-Петербургу. Уже к концу представления становится понятно, что ранее не связанные между собой истории являются частью чего-то большего. Неразделённая любовь, молодой торговец пирожками, космонавт, кони, убийца императора Александра II — удивительно, но команда режиссёра сумела совместить прошлое, настоящее и будущее. К слову, зрители тоже принимали непосредственное участие и даже влияли на сюжет. Каждый «снимал» своё кино, разглядывая Петербург в монокль.

Представление вызвало небывалый ажиотаж. Фото: проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

ТРАГЕДИЯ ЖИТЕЛЕЙ КРАСИВОГО ГОРОДА

Спектакль оставлял зрителям достаточно много свободы. Отрешенные от внешнего мира под аккомпанемент электронной музыки, участники представления могли разглядывать фасады домов и соборов. Даже коренные жители Санкт-Петербурга восторгались деталями, которые ранее были для них незаметными. Уже после окончания представления режиссер Степан Пектеев объяснил трагедию, на которую обречены местные жители.

- В 1990 году я оказался в Будапеште, где жила моя подруга. Она произнесла просто замечательные слова: «Мы живём в самых красивых городах Европы, но из-за этого мы обречены не замечать красоту своих городов». И, действительно, мы очень многое не замечаем, - признался Степан Пектеев.

Спектакль использовал и несколько особенных способов удивить зрителя. Помимо звука и изображения зрители чувствовали запахи, например, запах жженого дерева (что было очень кстати при описании пожара в центре Петербурга). А еще погода помогала усилить эффект от происходящего. Порывы ветра, моросящий дождь, низкое небо — с каждой минутой спектакль всё больше проникал в плоть реальности. После завершения представления зрители были в восторге. Кажется, что каждый сумел снять свой фильм и даже немного изменился.

Профессиональные актёры создали невероятную атмосферу. Фото: проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

А после на встрече с авторами «Somnum. Ментальное кино о Петербурге» прозвучало множество вопросов. Особенно выделялись студенты, получившие возможность увидеть спектакль благодаря проекту ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

Многие зрители отметили элемент случайности, постоянно вмешивающийся в представление. Необычные вещи не только не мешали, но и делали спектакль интереснее.

- В таких артхаусных вещах чем неожиданнее ситуация, тем лучше для зрителя. Я хочу отметить очень качественный звук, который действительно погружает в историю. Иногда кажется, что голос будто из-за плеча звучит, - поделилась впечатлениями Гладких Мария, начальник службы «Виртуальный Русский музей».

- Это уникальный жанр. Неопределенность — важная часть такого мероприятия. Никогда не знаешь, что произойдёт, какой будет свет, а какой окажется Луна. Каждый показ отличается от предыдущего, - отметил Артем Миронов, генеральный продюсер проекта «Голос города».

Зрители увидели исторический центр в деталях. Фото: проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

НОВЫЙ УГОЛ ЗРЕНИЯ

Подобные мероприятия важны не только для любителей театра, но и для властей.

- Город — это не только красивая декорация, это и история. Без истории красота не живёт, истории должны рассказываться. Наверное, это отличный способ оживить то, что нас окружает. Нынешнее поколение требует такого оживления. Если вы будете и дальше рассказывать о жизни города, то привлечете к нему ещё больше внимания, — подчеркнул заместитель начальника Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Алексей Михайлов.

Конечно, зрителей интересовала и история создания спектакля. Авторы проекта поделились и этими закулисными тайнами.

- В Петербург нас позвал «Газпром». Нам сказали, что подобный проект должен быть в Петербурге. Нас попросили сделать то, чего не было не только в России, но и в мире. Мы долго искали режиссера, который сумеет придумать подходящую историю. Многие из тех, с кем мы говорили, рассказывали про балы, вечерние наряды. Нам показалось, что это не совсем правильно. Степан Пектеев сразу дал понять, что он готов сделать спектакль про настоящую историю, про живой город. Это спектакль для петербуржцев, а не для туристов, - подытожил генеральный продюсер проекта «Голос города» Артем Миронов.

Создатели проекта рассказали о процессе создание спектакля «Друзьям Петербурга». Фото: проект ПАО «Газпром» «Друзья Петербурга».

Уникальный сюжет и прекрасная актёрская игра позволили зрителям увидеть важнейшие исторические события с необычного ракурса.

- Я в первый раз в жизни проследил маршрут бомбометателя, убившего императора Александра II. Очень интересно наблюдать за этим персонажем, который идёт по Дворцовой площади и боится, сильно переживает, - признался модератор беседы, генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов.