«Две трети памятников недоступно»: Как в Петербурге развивается проект с бесплатными экскурсиями по закрытым дворцам

Общее число участников сейчас уже более 45 тысяч ФОТО: Александр РАСКОПИН/Открытый город

Лекции, квесты и экскурсии на любой вкус: пешеходные, велосипедные, автобусные и даже на самокатах. Возможность посетить здание Академии наук на Университетской набережной и дворец великого князя Михаила Михайловича на Адмиралтейской набережной, который сейчас занимает частная компания. И все это совершенно бесплатно.

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ФАСАД

В 2016 году Петербург запустил проект «Открытый город» и действительно стал открывать для горожан «закрытые» памятники. Петербуржцы получили шанс посмотреть, что скрывается за фасадами шикарных дворцов, куда в обычное время доступ для широкой аудитории закрыт, так как эти здания занимают предприятия или госучреждения и экскурсий туда не водят. Некоторые из особняков и вовсе стоят в лесах.

- В Петербурге порядка девяти тысяч памятников, и две трети из них недоступно, - говорит один из авторов проекта, заместитель председателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Антон Иванов.

По его словам, о том, чтобы петербуржцы могли посещать эти места, задумались задолго до старта проекта. С 2006 года в Северной столице ежегодно проходила акция, посвященная Международному дню памятников и исторических мест. Один день в году находящийся на реставрации объект или просто интересные, но закрытые здания, открывали свои двери для жителей. Их можно было посетить по записи. Однако сколько человек могли прийти на экскурсии за такой короткий срок? Не более тысячи. В Обществе охраны памятников и в Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) задумались, как сделать подобный проект, но на постоянной основе. Так и родился «Открытый город».

В рамках экскурсии "Орловым я обязана тем, что я есть.." можно посетить подземелья дворца в Гатчине ФОТО: Открытый город

- С одной стороны, люди, безусловно, имеют право на доступ к объектам культурного наследия, а с другой - это не должно нарушать права тех, кто там работает. Поэтому стоял вопрос сделать доступ организованным, - продолжает Антон Иванов.

БЛЕСК И НИЩЕТА ДВОРЦОВ

Первый сезон в 2016 году стартовал с трех сотен мероприятий. Договариваться с собственниками помогал Смольный.

- Поначалу отношение к нам было настороженное, - вспоминает Иванов. - Но мы и тогда и сейчас, относимся максимально лояльно к тем, кто нас пускает на свои объекты и приходим в те дни, когда нас приглашают. Одни разрешают водить экскурсии раз в год, другие - несколько раз в неделю. Если можно прийти утром, значит, мы придем утром. Если ночью - можем и ночью прийти. Главное, чтобы это было удобно пользователям объектов.

Интересно, что в числе первых зданий, которые открыли свои двери для широкой публики, были те, что до сих пор пользуются большой популярностью. Это, например, особняк барона Александра Кельха, построенный в конце XIX - начале XX века. Жена барона Варвара, внучка крупного золотопромышленника, хотела, чтобы при одном взгляде на дом захватывало дух. Отсюда уникальное смешение стилей: фасады в духе готики и французского ренессанса, внутренние помещения с элементами барокко, рококо, модерна. Хорошо сохранились интерьеры Готической столовой с витражными окнами и мебелью из ореха. Звучит заманчиво, не так ли? Только вот попасть внутрь простому человеку невозможно. Здание принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету.

Особняк Кельхы ФОТО: Открытый город

Еще один пример - особняк купцов Брусницыных. В небольшом двухэтажном здании на Кожевенной линии сейчас с трудом можно узнать некогда богатейший дом. Однако внутри еще частично сохранились следы былого величия: ослепительный танцевальный зал с мраморным камином и стенами, украшенными белой с золочением лепкой. Курительная комната в Мавританском стиле. Мраморная парадная лестница. С этим особняком связана мистическая легенда: якобы во время строительства Брусницын решил выписать шикарное зеркало для будущего танцевального зала, которое раньше висело в палаццо с прахом графа Дракулы. Однако оно принесло семье одни несчастья. Владельцев особняка стали донимать тяжелые болезни. Уже при Советском Союзе зеркало бесследно исчезло, но по легенде, конечно, до сих пор хранится где-то в недрах особняка.

Особянк Брусницыных ФОТО: Мария КОРОБЕЙНИКОВА/Открытый город

- Туристические байки, конечно, есть, но мы стараемся проводить экскурсии на высоком профессиональном уровне, - говорит Антон Иванов. - Думаю, этот объект популярен вовсе не из-за легенды о зеркале, а из-за того что людям интересно посмотреть уникальные интерьеры в первозданном виде.

Купеческий дом уникален еще и тем, что в отличие от того же особняка Кельха сейчас он практически заброшен. Находится на балансе Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры, но внутри ничего не происходит. По сути, памятник просто медленно, но верно погибает. Можно сказать, что «Открытый город» даже дал ему некую новую жизнь.

- Особняк нуждается в срочных поддерживающих и реставрационных работах. Его состояние печальное, в том числе есть проблемы с кровлей. Однако интерьеры сохранились и там целиком и полностью ощущается дух времени, - отметил Антон Иванов. - К таким объектам есть интерес, и мы проводим безопасные и организованные экскурсии.

ИЗ ЖИЛЬЦОВ - В ЭКСКУРСОВОДЫ

Для всех программ «Открытого города» разрабатываются уникальные авторские экскурсии. А как иначе, если людей водят в места, где зрителей никогда раньше не было?

- Поддержка гидов - одна из наших задач, - говорит Антон Иванов. - Обществу охраны памятников уже более пятидесяти лет, и мы стояли у истоков просветительской работы и подготовки экскурсоводов. Эта сфера нам хорошо знакома. Вместе с гидами мы разработали все экскурсии с нуля. Для них это интересно, к тому же за свою работу они получают оплату. Это особенно важно во время пандемии.

Экскурсии на самокатах и велосипедах пользуются особенным спросом среди молодежи ФОТО: Валерия АЗАРОЧКИНА/Открытый город

Сейчас в «Открытом городе» есть программная дирекция, которая формирует и разрабатывает маршруты. Договариваться с объектами за шесть лет работы стало намного проще. Некоторые даже сами проявляют инициативу и просятся в программу.

- Так было, например, с Царским Селом. Это открытый для посещения музей, но там есть места, которые нельзя увидеть с экскурсией: Пенсионерная конюшня, лошадиное кладбище, оранжерейный комплекс, - перечисляет Антон Иванов. - Конечно, в основном мы идем по пути суперзакрытых объектов, но иногда сотрудничаем и с музеями - с условием, что нашим участникам покажут что-то необычное.

Интересно, что обращаются к «Открытому городу» даже управляющие компании. Жилые дома в Петербурге уже давно стали местом проведения экскурсий. Только чаще всего сами жильцы от этого получают лишь сплошной дискомфорт: толпы незнакомцев в парадных и вечный шум под окнами.

Экскурсия по Толстовскому дому ФОТО: Открытый город

- Именно по просьбе управляющих компаний у нас появилась экскурсия в Толстовский дом и еще несколько жилых домов, - говорит Антон Иванов. - Когда это все проходит организованно и по согласию, люди нормально к этому относятся. А в некоторых домах экскурсоводами даже выступают сами жители.

«ВОСПИТАТЬ БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАМЯТНИКАМ»

За шесть лет в «Открытом городе» появились квесты, экскурсии на самокатах, велосипедах и трамваях, автобусные загородные экскурсии, лекции. В 2019 году, перед тем как началась пандемия, мероприятия посетили более 22 тысяч человек. А затем последовал тяжелый сезон: не было возможности собирать экскурсионные группы, а многие объекты по понятным причинам решили уйти из программы. Зато появились онлайн-форматы, которые публика хорошо приняла.

- Очную экскурсию могут посетить максимум двадцать человек, а видео-экскурсии у нас набирают и по несколько тысяч просмотров, - говорит Антон Иванов. - Этот формат мы продолжаем развивать и сейчас. Недавно снимали экскурсию по дому Пашкова на Литейном проспекте, где когда-то находился Департамент уделов. Там замечательные отреставрированные интерьеры, прекрасный бальный зал, гостиные, парадная лестница. Сейчас это здание занимает Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Пандемия и сейчас вносит свои коррективы. Например, появилась экскурсия, на которую пустят только привитых. Пока - только одна.

- Это экскурсия по Главной понижающей подстанции Волховстроя и их требование, - объясняет Антон Иванов. - Дело в том, что там работает не так много операторов. Если они заболеют, то их некем будет заменить. Поэтому, конечно, мы согласились на такое условие. Мы обязаны обеспечить безопасность участников и тех, к кому мы приходим. Больше таких экскурсий у нас пока не планируется, но нужно понимать, что если город выделяет деньги на бесплатные экскурсии для горожан, то он вправе выставить свои требования. Если они появятся, мы будем вынуждены на них реагировать, но пока ничего такого нет.

Среди новинок этого года - маршрут по Духовной академии на набережной Обводного канала. Свою историю она ведет еще с эпохи Петра I. Новой столице нужны были новые образовательные учреждения. Планировалось, что вся система будет состоять из двух частей: духовной и светской. И в год окончания Северной войны в Петербурге появилась Славенская школа. В ней обучали детей служителей Александро-Невского монастыря и сирот. Студенты учили азбуку, письмо, арифметику, грамматику, слушали толкование Десятословия, молитвы Господней и Евангельских блаженств. В свободное время занимались музыкой и живописью. Академия продолжает свою работу и сейчас, и посмотреть на ее устройство и интерьеры скоро сможет любой желающий. Старт экскурсий намечен на эту осень.

- Очень хотелось бы, чтобы у нас появились экскурсии в здания Адмиралтейства и Полпредства на Петровской набережной, - говорит Антон Иванов. - Но эти объекты режимные, договориться с ними пока не получается.

Количество мероприятий в «Открытом городе» постоянно растет, и в этом году запланировано уже рекордные полторы тысячи. К слову, приходят на них уже давно не только горожане, но и туристы. Поэтому даже сам проект уже вполне можно назвать еще одной петербургской достопримечательностью.

- Иногородних посетителей у нас порядка десяти процентов. Как правило, это люди, которые приезжают в Петербург не первый раз. Они уже бывали в Эрмитаже и Русском музее, и теперь хотят чего-то другого, - говорит Антон Иванов. - Но все же основная наша аудитория - это жители Петербурга, а основная задача - рассказать и показать наши объекты, чтобы воспитать бережное отношение к памятникам истории и культуры.

ВОПРОС - ОТВЕТ

1. Как записаться?

Чтобы принять участие в мероприятиях «Открытого города», нужна регистрация на сайте проекта. Количество мест на экскурсии и квесты ограничено, обычно запись открывается за три дня до старта.

- Так как все наши мероприятия бесплатные, желающих всегда очень много. Раньше один человек мог посетить экскурсию раз в две недели. И это работало, пока участников было меньше 45 тысяч. Однако потом их стало больше, и нам пришлось вводить новые ограничения: один человек может посетить не более трех мероприятий в сезон, - говорит Антон Иванов.

Однако в программе есть система поощрений. В личном кабинете за различные активности начисляются баллы:

- 20 баллов - за написание отзыва после события

- 10 баллов - за прохождение опроса

- 5 баллов - за каждый правильный ответ при прохождении теста.

Также баллы можно получить за участие волонтерских акциях. Набрав 500 баллов, участник может записаться на дополнительное событие.

2. Почему большинство экскурсий проходит в рабочие дни?

- Мы стараемся проводить больше мероприятий в выходные. Однако мы посещаем закрытые объекты и подстраиваемся под их режим работы, - объясняет Антон Иванов.

3. Почему нет экскурсий по крышам?

- Во-первых, наш проект не развлекательный, а просветительский, - говорит Антон Иванов. - Если человек хочет просто полазить по красивым местам и полюбоваться на город с высоты, ему не к нам. У нас заход на крышу возможен только в рамках экскурсии: например, когда мы смотрим какой-то объект с экскурсией, рассказываем историю и говорим об архитектуре здания, и только потом выходим на крышу, если это необходимо. Во-вторых, все наши мероприятия должны быть безопасными. Возможно, мы могли бы включить такие маршруты, если бы на крышах были оборудованы мостки и освещение, но у нас таких крыш нет, а ходить куда-то «подпольно» - это не к нам.

4. Есть ли программы для детей?

Да, детские мероприятия в «Открытом городе» тоже есть. Это может быть квест по Петропавловской крепости, экскурсия по Петроградской стороне или тематические экскурсии.

Одна из детских программ ФОТО: Александр РАСКОПИН/Открытый город

- В начале июня проводим детские мероприятия, некоторые рассчитаны даже на дошкольников, - говорит Антон Иванов. - В этом году детская программа возобновится осенью. Помимо обычных экскурсий будут квесты и экскурсии на трамваях.

НА ЗАМЕТКУ

Какие мероприятия проводятся

- Пешеходные и автобусные экскурсии

- Экскурсии на ретротрамваях и троллейбусах

- Велоэкскурсии и экскурсии на самокатах

- Квесты для детей и взрослых

- Мастер-классы и интерактивные экскурсии для школьников

- Лекции по истории, архитектуре и культуре Санкт-Петербурга

КСТАТИ

Волонтеры в помощь памятникам

В 2018 году в Петербурге отчасти из-за «Открытого города» зародилось новое волонтерское движение - «Волонтеры наследия». Сейчас оно реализуется в рамках национального проекта «Культура».

- Мы посещали некоторые объекты, и люди видели, в каком плохом состоянии они находятся, предлагали свою помощь. Хотели что-то сделать, чтобы исправить ситуацию, - вспоминает Иванов.

Так появились волонтерские субботы - добровольцы выезжали к памятникам, чтобы очистить их от мусора.

Волонтерская суббота на даче Фаберже ФОТО: Александр РАСКОПИН/Открытый город

- Одним из первых наших объектов была Михайловская дача, где мы расчищали территорию. Конечно, все это сопровождалось экскурсией, поэтому мы совмещаем приятное с полезным, - говорит Антон Иванов. - Сейчас у нас порядка двадцати субботников ежегодно. С прошлого года стали уделять особое внимание памятникам деревянного зодчества. Они наиболее подвержены скоротечному угасанию. Сохранить их сложно, но очень просто потерять от пожара или недосмотра. У нас порядка трехсот объектов деревянного зодчества, из них тридцать – сорок находятся в аварийном состоянии.

Наверняка вы и сами видели эти покосившиеся дома с башенками, эркерами и резными балкончиками. Особенно много таких в Курортном районе. Чаще всего это бывшие дачи знати и интеллигенции. Сейчас они скрываются за заборами, а кое-где и вовсе просто за зарослями кустарника и сорняков. Чтобы помочь в том числе таким домам, в Смольном запустили программу «Аренда памятника за один рубль». Ее смысл в том, что объект культурного наследия можно взять в аренду по ставке один рубль за один квадратный метр. Однако при этом инвестор должен выполнить ряд условий, в том числе отреставрировать и отремонтировать памятник за семь лет. Но зачастую для бизнеса это невыгодно: состояние домов слишком плачевное и на их ремонт с соблюдением всех требований уйдет целое состояние. Гораздо дешевле построить здание с нуля.

- Чаще всего такие дома находятся на балансе районных администраций, но у них нет денег, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии, - говорит Антон Иванов.

Волонтеры стараются помогать малым: заколачивают дыры, разгребают мусор, приводят территорию в порядок. Конечно, этого всегда недостаточно, но это лучше, чем совсем ничего.

- Дача Крючкова в Репино была в плачевном состоянии, - вспоминает Антон Иванов. - Мы убрали огромное количество мусора, установили забор, зашили дверные проемы, подлатали кровлю, чтобы она не протекала, и объект получил шанс на выживание. Сейчас дача под охраной Общества охраны памятников.

Работали волонтеры и на двухэтажной даче в Левашово. Она известна тем, что в 1918 году лето в ней проводил Владимир Маяковский с семьей Бриков. Там же поэт начал писать пьесу «Мистерия-Буфф». В 2016-м здание включили в список объектов культурного наследия. С 2020 года дача находится в пользовании петербургского отделения ВООПИиК. За прошедший год на территории дачи было проведено четыре волонтерские субботы. Добровольцы расчищали территорию от бытового мусора, вырубали растения, которые создавали вокруг себя влажную атмосферу, губительную для деревянного дома. После волонтерских работ дачу обследовали специалисты-реставраторы, была проведена консервация объекта и обследование здания методом лазерного 3D-сканирования, определены необходимые противоаварийные работы. В настоящее время усилиями петербургского отделения ВООПИиК разрабатывается проект комплексной реставрации здания. Территория находится под круглосуточной охраной.

Одно из последних мероприятий прошло 17 июля. «Волонтерский десант» высадился на дачу Леснера в Озерках.

С 2018 года добровольцы могут пройти обучение. ФОТО: Анна ЛИСИЦЫНА/Открытый город

К слову, волонтерам, выезжающим на субботники, дается шанс не просто поработать руками, но и изучить основы реставраторского мастерства.

- В 2018 году мы задумались: хорошо бы, чтобы волонтеры прошли курс молодого бойца. Так родилась «Школа волонтеров наследия», где мы совместно с Союзом реставраторов и профильными колледжами обучаем несколько сотен человек по направлениям: реставрация деревянных конструкций, архитектурно-художественной отделки, металлических конструкций, произведений из камня, - говорит Антон Иванов. - Программа пользуется большим успехом. Есть участники, которые сначала прошли обучение у нас, а потом поступили в реставрационный колледж.