Петербурженка потребовала выгнать детей с особенностями развития с игровой площадки

Женщина потребовала выгнать "особенных детей" с детской площадки в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге женщина потребовала выгнать детей с особенностями развития с детской площадки. Утром в понедельник, 26 июля 2021 года, воспитанники "Центра помощи детям с расстройствами аутического спектра" гуляли во дворе ЖК "Балтийская жемчужина" вместе с воспитателями. Недовольная этим фактом мамочка налетела на сотрудниц центра и потребовала увести детей на другую площадку. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

- Уводите детей. Больные дети должны гулять отдельно, - заявила женщина. - Они пугают других детей. Мой ребенок испугался.

Женщина стала агрессивно себя вести, угрожать, что пожалуется в управляющую компанию, после чего центр "съедет отсюда". Также она пыталась выбить телефон из рук одной из работниц центра, снимавшую женщину.

- Вы здесь гулять не будете. У вас есть ваш двор, и не факт что там вам тоже можно. У вас должны быть свои карантины, всякие хрени, - сказала женщина.

До рукоприкладства дело не дошло. Разгневанная женщина ушла со своей дочерью на другую площадку, а сотрудницы центра обратились в полицию с заявлением.