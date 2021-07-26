Эксперт объяснил, почему в Санкт-Петербурге постоянно переносят сроки открытия новых станций метро

В Санкт-Петербурге прошло совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры на ближайшие годы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге прошло совещание, посвященное развитию транспортной инфраструктуры на ближайшие годы. Президент России Владимир Путин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и градоначальник Петербурга Александр Беглов обсудили масштабные проекты по программе «Два субъекта - одна агломерация», которые должны появиться до 2024 года. Среди них - строительство второй кольцевой дороги в регионе и новые магистрали и развязки.

Большую часть трассы должны сдать к 2035 году. Фото: Ольга ЖУК

Господдержка для станции «Кудрово»

«Народная», таково было проектное название станции «Кудрово», появилась на перспективных схемах Ленинградского метро еще в перестройку. Станцию хотели открыть в начале 1990-х годов, но до сих пор она только значится в плане.

Общая стоимость проекта оценивается в 130 миллиардов рублей.

- Транспортно-пересадочный узел позволит разгрузить автовокзал на Обводном канале, - объяснил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Под строительство депо «Правобережное» мы уже зарезервировали 120 гектаров земли.

Эксперт в области транспорта Михаил Бурцев считает, что подобный транспортный узел не помешал бы и в районе метро «Улица Дыбенко».

- ТПУ должен быть удобен для жителей - тогда в нем будет смысл, - прокомментировал Бурцев. - Сейчас жители Кудрово пользуются станцией метро «Улица Дыбенко», добираясь до нее на автобусе. С появлением новой станции останется часть пассажиров, которая не изменит привычный маршрут. Речь идет о жителях Нового Оккервиля. Поэтому, полагаю, надо так же развивать наземный транспорт в Кудрово и создать ТПУ у метро «Дыбенко».

«Те же проблемы»

Но реализовать все проекты, связанные со строительством метро, не получится без господдержки, о чем в своем докладе президенту РФ сообщил Беглов.

- Шесть новых станций могут открыться только при дополнительных инвестициях: еще потребуется 130 млрд рублей. Пока Петербург и Ленинградская область вместе могут выделить только 72 млрд на работы в Кудрово.

В разговоре с «Комсомолкой» заведующий кафедрой «Тоннели и метрополитены» Петербургского университета путей сообщения Александр Ледяев объяснил, почему без допподдержки реализовать задуманное невозможно.

- «Метрострой» поменял название, но специалисты, техника и проблемы остались. Сроки открытия станций у нас регулярно переносились, так как комплексная стоимость работ растет в процессе. Решением может стать поддержка из федерального бюджета, как это было в СССР. Я надеюсь, что после доклада губернатора президент распорядится разработать необходимые меры поддержки, - высказался эксперт.