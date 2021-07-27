Председателя районного суда Петербурга нашли мертвой в своей квартире

Судья Куйбышевского суда, рассматривавшая дело "ночного губернатора" Кумарина, найдена мертвой в своем доме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Петербурге в своей квартире была найдена мертвой председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова. О ее смерти стало известно утром 27 июля. Сейчас на месте работают правоохранительные органы, но, по предварительным данным, никакого криминала нет.

- Она скончалась во сне, естественные причины смерти - сообщил источник «КП-Петербург».

Известно, что Елене Горбуновой было 50 лет. Свой юбилей она отметила совсем недавно, 8 июля. В должности председателя Куйбышевского районного суда Петербурга, где рассматриваются многие громкие дела, она работала с 2017 года. До этого, в том же суде была судьей (с 2001 года) и заместителем председателя (с 2007 года).

Известность Елена Горбунова приобрела в том числе при рассмотрении дела «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) в 2009 году.

И хотя криминальных причин смерти на данный момент не зафиксировано, должность председателя суда автоматически дает повышенное внимание, поэтому СК начал проверку.

- Тело направлено в морг для проведения судмедэкспертизы. Следственный комитет начал проверку, - добавил источник.

СПРАВКА «КП»:

Горбунова Елена Владимировна родилась в 1971 году. В 1998 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Указом Президента Российской Федерации № 1406 от 5 декабря 2001 года назначена на должность судьи Куйбышевского районного суда города Санкт-Петербурга на трехлетний срок полномочий.

В 2017 году Указом Президента Российской Федерации от 23.10.2017 г. № 506 назначена в городе Санкт-Петербурге председателем Куйбышевского районного суда на 6-летний срок судебных полномочий.

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