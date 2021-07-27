В Петербурге завершилась 62-я Международная математическая олимпиада

Вице-губернатор Ирина Потехина вручила награды сборной России на церемонии закрытия ММО 2021. Фото предоставлено РГПУ им. А.И. Герцена.

«МИР ПОД ДРУГИМ УГЛОМ»

619 участников из 107 стран, отличные результаты российской сборной и Петербург в центре внимания всего мира. Так завершилась 62-я Международная математическая олимпиада, которую с 14 по 24 июля принимала Северная столица. Основной площадкой для чемпионата школьников стал РГПУ им. А. И. Герцена. Именно оттуда на весь мир провели прямой эфир церемонии закрытия олимпиады.

В этом году, как и в прошлом, соревнование из-за эпидемиологической обстановки состоялось в онлайн-формате. Однако это не помешало юным гениям со всей планеты проявить себя в решении сложнейших задач, а нашим ребятам оказаться среди лучших математиков мира. Российская сборная в командном зачете заняла второе место, пропустив вперед только команду Китая. А что касается личного рейтинга, у нас пять золотых и одна серебряная медаль. Причем один из участников команды, ученик Президентского физико-математического лицея № 239, петербуржец Максим Туревский занял второе место в индивидуальном мировом зачете. Это самый высокий результат в нашей сборной. Ребятам нужно было пройти два тура, решив по три задачи в каждом. Так вот Максим успешно справился со всеми шестью заданиями. Юный математик признается, что больше всего любит в математике неожиданные идеи и красивые решения.

- Математика - это когда вы смотрите на мир под каким-то другим углом, - делится тренер сборной России по математике, педагог Президентского физико-математического лицея № 239 и аспирант РГПУ им. А. И. Герцена Кирилл Сухов. - Математическая олимпиада как раз о том, чтобы посмотреть на задачу нестандартным способом - не так, как смотрели на нее все до этого. Эти ребята это умеют.

Петербуржцы: тренер сборной России Кирилл Сухов с победителями ММО 2021 Максимом Туревским и Иваном Бахаревым. Фото предоставлено РГПУ им.А.И.Герцена.

МЕДАЛЬ ЗА ТАЛАНТЫ

Наша сборная писала олимпиаду на площадке Герценовского университета. Все остальные участники - в своих странах. Смотрели за юными математиками в онлайн-формате специально обученные волонтеры. На базе лицея № 239 был организован целый наблюдательный пункт, который работал практически круглосуточно, ведь каждая команда трудилась в своем часовом поясе. А вот жюри на проверку работ все-таки смогло собраться в Петербурге. Кроме того, и на церемонии награждения, которую из Герценовского университета транслировали во все страны, смогли побывать почетные гости. Торжественно закрыл соревнование и поблагодарил Петербург за проведение президент Совета олимпиады Джефф Смит. Посетил церемонию и всемирно известный математик, лауреат Филдсовской премии, дважды победитель математической олимпиады Станислав Смирнов. А участники нашей команды получили награды из рук вице-губернатора города Ирины Потехиной.

- Петербург счастлив и горд принимать у себя самую знаменитую в мире олимпиаду - математическую. Наш город стал первым в истории олимпиады, который принимает ее два года подряд, и первым в истории, который был вынужден проводить олимпиаду в дистанционном формате. Мы с этой задачей справились, но нам, конечно, очень хотелось бы увидеть всех ребят в нашем необыкновенном городе, - отметила Ирина Потехина.

В следующем году олимпиада пройдет в Норвегии - флаг Международной математической олимпиады торжественно передали этой стране на церемонии закрытия. В каком формате она состоится, пока неизвестно. Однако и организаторы, и юные математики надеются, что наконец-то смогут почувствовать настоящий олимпийский дух и встретиться, пообщаться и показать свои знания на одной площадке.

Кстати, Герценовский университет, принимая олимпиаду еще в прошлом году, привнес новую традицию - чествовать не только юных победителей, но и их наставников. Не отказались от этой идеи и в этот раз.

- У нас есть общие интеллектуальные, нравственные ценности, общая любовь к математике, миру и друг другу. Но у нас есть и еще один важный общий момент, который нас объединяет, - у всех были замечательные учителя, - отметил ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Богданов. - Поэтому сегодня победители нашей олимпиады получают не только медаль за свои достижения, но еще и медаль, которую они сами смогут вручить самому главному своему учителю.