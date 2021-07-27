В Петербурге людям с инвалидностью помогают найти работу и проявить себя

Петербург - пилотный регион, где реализуется проект по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью. Фото предоставлено Центром занятости населения СПб.

В нашем городе делается много, чтобы помочь людям с особенностями здоровья и развития социализироваться, найти подходящую работу и реализовать себя. В этом процессе активно участвуют власти города, общественные организации и представители бизнеса. Трудоустройство ведется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, содержащей заключение о рекомендуемом характере и условиях труда.

- Включаться в процессы профессиональной реабилитации можно с подросткового возраста. В Петербурге действует программа временной занятости для подростков от 14 до 18 лет. Ребята с инвалидностью участвуют в ней в приоритетном порядке. В свободное от учебы время они могут попробовать себя в разных сферах и потом осознанно выбрать, какой специальности учиться, - говорит начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Ирина Кузнецова.

Для выпускников учреждений профессионального образования с инвалидностью в Петербурге действует программа стажировок. Город компенсирует работодателю затраты на зарплату и налоги стажеру и доплачивает наставнику. За три месяца человек уже может себя как-то проявить у работодателя, а тот - присмотреться к потенциальному сотруднику и решить, брать его на постоянную работу или нет.

Еще одна городская программа - для людей, испытывающих наибольшие сложности при трудоустройстве на открытом рынке труда, инвалидов 1-й и 2-й групп - «Социальная занятость инвалидов». На трудовых площадках, которые предоставляют общественные организации, госучреждения и бизнес (а сегодня таких уже 27), люди осваивают швейное, столярное и гончарное дело, изготавливают сувениры, озеленяют территорию. В процессе работы-обучения участники программы получают зарплату. Для участников социальной занятости, готовых выйти на открытый рынок труда, создается видеопортфолио.

Также Петербург стал пилотным регионом, где реализуется новый проект по сопровождаемому трудоустройству людей с инвалидностью. Партнерами проекта выступают ООО «Работа - Ай» и ЧУ «Мастер ОК» при поддержке Благотворительного фонда Сберанка «Вклад в будущее».

За счет субсидий из городского бюджета работодатели имеют возможность создавать или модернизировать рабочие места для людей с инвалидностью, в том числе имеющих тяжелые или сочетательные патологии. Например, в 2000 году ООО «Фортресс» закупило оборудование для создания рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью в клининговом проекте «Это чистый Питер». ООО «Мебельная фабрика «Астра» открыла цеха по производству мягкой мебели, где трудятся люди с инвалидностью.

- Мы сотрудничаем с общественными организациями, крупными работодателями, и в результате этого появляется много новых и интересных направлений деятельности и возможностей для трудоустройства людей с инвалидностью. Делается очень много, но все же самое главное - это склонность и желание самого человека получить специальность и начать работать, - говорит Ирина Кузнецова.

Кстати, знакомиться с петербургским опытом трудоустройства и социализации инвалидов приезжают из других регионов страны. А Петербург в это время продолжает совершенствовать возможности трудоустройства и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья.