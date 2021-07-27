«Есть секретное свойство»: Что известно о новой вакцине от коронавируса, которая разрабатывается в Петербурге

Клинические испытания новой вакцины от коронавируса в скором времени начнутся в Санкт-Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минздрав разрешил клинические испытания вакцины от коронавируса, проходящей под кодовым названием BCD-250. Новый препарат разрабатывают в Санкт-Петербурге на базе компании BIOCAD. «Комсомолка» связалась с его авторами и узнала, какими свойствами обладает вакцина, когда она может появиться в широком доступе, и в чем ее главное «секретное свойство».

МАЛЕНЬКИЙ СОЮЗНИК

По словам вице-президента по ранней разработке компании BIOCAD Павла Яковлева, новая вакцина – векторная рекомбинантная, кусочек коронавируса SARS-CoV-2 в ней «зашит» в так называемый аденоассоциированный вирус. Это уникальная технология, пока что зарегистрированных вакцин, которые по ней сработаны, не существует нигде в мире. Некоторое время назад об исследованиях в этом направлении заявляла шведская компания AstraZeneca, но пока что никаких новостей по теме нет.

Вакцину рассчитывают испытать на 360 добровольцах. Клиника продлится до 2026 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Аденоассоциированные вирусы, зачастую, применяются для терапии генетических заболеваний, - отмечает ученый. – Они очень удобны для производства вакцины, потому что практически не встречаются в природе – их воспроизведение возможно только в лабораторных условиях. Соответственно, иммунная система человека реагирует на него очень слабо.

Такой подход, объясняет Павел Яковлев, в теории должен позволить убить одним выстрелов сразу двух зайцев. Во-первых, BCD-250 не должна вызывать побочных эффектов – или вызывать, но в очень легкой и мягкой форме. Во-вторых, есть шанс, что иммунная система «пропустит» аденоассоциированный вирус мимо и полностью сосредоточится на борьбе с SARS-CoV-2 – а это, в свою очередь, даст более уверенный и стойкий иммунитет.

- Кроме того, у нашей вакцины есть одно секретное свойство, - продолжает собеседник «КП». – Она очень легко модернизируется. По сути, каждую новую партию можно собирать, как конструктор, каждый раз «зашивая» внутрь именно тот штамм коронавируса, который считается наиболее опасным или наиболее распространенным на данный момент.

ДОЛГИЙ ПУТЬ К РЕГИСТРАЦИИ

BCD-250 уже прошла доклинические испытания, в ближайшее время ее авторы планируют приступить к следующему этапу – испытаниям на добровольцах. Всего в них на первом и втором этапах примут участие 360 человек, вакцинироваться и наблюдаться они будут в двух медицинских центрах на территории Санкт-Петербурга, каких именно – пока что держится в секрете. Правда, появления новой вакцины в свободном доступе, судя по всему, придется подождать: «клиника» - дело не быстрое.

BCD-250 - векторная вакцина. По такой же технологии устроены "Спутник V" и AstraZeneca. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- План испытаний расписан до 2026 года, - констатирует Павел Яковлев. – Надо понимать, что мы не пытаемся с кем-то соперничать и бежать наперегонки. Если предварительные результаты клинических испытаний окажутся очень хорошими – возможно, обратимся к министерству здравоохранения с предложением немного сократить сроки. Но как-либо искусственно ускорять процесс никто не намерен.

Напомним: ранее компания BIOCAD заявляла о разработке так называемой мРНК-вакцины от коронавируса – тоже уникальной, в которой вместо вирусного белка в организм человека вводился бы непосредственно кусочек генома SARS-CoV-2 в крошечной жировой капсуле. Однако в настоящий момент все работы по этому проекту свернуты.

СПРАВКА «КП»

Векторные вакцины – это такие вакцины, в которых для доставки одного вируса в клетки организма человека используется другой. «Вирус-носитель» предварительно «обезвреживается» и лишается способности к размножению – по сути, от него остается только пустая «оболочка», внутрь которой зашивают кусочек белка «вируса-цели». Эта технология известна молекулярным биологам еще с 70-х годов прошлого века и хорошо изучена. Из числа вакцин от коронавируса по такому принципу работают российский «Спутник V», китайская Convidicea и шведская AstraZeneca.