Похолодание надвигается: Петербург зальет дождями и сдует ветром

Дожди приходят в Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жара, вернувшаяся в Петербург, напугала нестойких горожан уже с понедельника. Но не стоит спешить доставать кремы от солнца, ведь 30-градусные температуры всего через пару дней сменятся существенным похолоданием, дождями и сильным ветром.

- Погреемся три дня и потом будет привычная для Петербурга погода. Еще в среду будет до 30 градусов, но потом будет уже попрохладнее. В четверг и пятницу приходит циклон, будет довольно сильный ветер, - рассказал в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Вместе с ветром циклон принесет и дожди с грозами, о чем уже успело предупредить городское управление МЧС. Причем ухудшения погоды стоит ждать уже к вечеру среды, 28 июля.

- 28 ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами ливни, град, при грозе порывистый ветер, - предупреждает ведомство со ссылкой на данные синоптиков.

В четверг, пятницу, выходные и первые дни следующей недели с неба будет идти дождь, возможны грозы и град. Петербург будет сдувать ветром. Что касается температуры, то она хоть и сильно упадет, но останется чуть выше нормы. Днем термометры будут показывать +21...+24 градуса.

- В июле у нас была температурная аномалия. Но прежний прогноз, что жара продержится до августа и дальше, до конца лета, сейчас не сбывается. Приходят циклоны и будет прохладнее, но все равно выше нормы. То, что пришло сейчас, это сохранится до августа. А дальнейший прогноз мы сейчас готовим, - отметил синоптик.

Но есть и хорошая новость: грибы в этом сезоне должны быть! Пришедшие дожди размочат грибницы, которые подсохли из-за жары любителям тихой охоты можно будет выходить на промысел.