Скелеты грудничков и черепа, пробитые гвоздями: Массовое захоронение нашли в Карелии

Массовое захоронение обнаружили в Лахденпохском районе Республики Карелия. Фото: Сергей Чернобай

Необычайную загадку подкинули историкам и археологам бескрайние просторы Карелии. В Лахденпохском районе рабочие случайно нашли массовое захоронение - гигантскую братскую могилу с останками изувеченных людей. «КП-Петербург» рассказывает подробености и делится версиями случившегося.

«НА МОМЕНТ СМЕРТИ ЛЮДИ БЫЛИ РАЗДЕТЫ, ЛИБО В ИСПОДНЕМ»

По словам директора Музея воинской славы города Сортавала Сергея Чернобая, эта загадочная история началась еще в июне. Тогда на территории одного из частных хозяйств близ поселка Тиурулла водитель экскаватора, занимавшийся ландшафтными работами, вместе с очередным комом земли выворотил на свет человеческие останки: три черепа и несколько высохших костей.

- Когда мы узнали об этом, то первым делом отправили на место поисковые отряды, - вспоминает Сергей Чернобай. – Первым предположением было, что эти останки – времен Великой Отечественной войны. Это казалось логичным – в 1941 году здесь действительно велись ожесточенные бои.

По данным территориального управления Следственного комитета, из земли подняли останки 140 человек. Поисковики дают иную цифру - больше 220 погибших. Фото: Сергей Чернобай

Однако чем дольше работали поисковики, тем более странной казалась находка. Во-первых, на месте захоронения не нашли ни одной гильзы. Не было найдено следов попадания пуль и на костях – по крайней мере при поверхностном осмотре. Во-вторых, в какой-то момент вслед за скелетами взрослых людей из старой могилы показались скелеты детские – в том числе совсем маленьких детей, судя по всему, грудничков. На место вызвали Следственный комитет. На какое-то время работы на месте жуткой находки остановились и возобновились лишь после того, как было получено официальное разрешение от правоохранителей.

- Мы думали, что это какое-то санитарное захоронение, - продолжает Сергей Чернобай. – Но с этой версией не сходились два факта. Первый – мы не нашли никаких вещей, кроме двух монет, относящихся, предположительно, к 17-му веку, и около полутора десятков нательных крестиков. То есть, складывалось впечатление, будто люди на момент смерти были либо полностью раздеты, либо в одном исподнем, которое за столько лет в земле, конечно, истлело без следа.

Вместе с телами из земли подняли около полутора десятков нательных крестиков. Фото: Сергей Чернобай

«АКТ УСТРАШЕНИЯ»

Второй факт – увечья, обнаруженные на телах. Сергей Чернобай, например, сам поднял из могилы несколько голов – то ли отрезанных, то ли отрубленных. К кому-то были длинными – сантиметров по семь – гвоздями прибиты обломки досок. Из некоторых черепов торчали гвозди – где-то они были совсем целые, где-то истончившиеся и наполовину выпавшие, но факт остается фактом. На данный момент, согласно официальной информации Следственного комитета Карелии, из могилы поднято 140 тел. Поисковики настаивают на иной цифре – «по черепам» они насчитали больше 220 погибших.

- Что именно там произошло, неизвестно – можно лишь строить версии, - констатирует Сергей Чернобай. – На мой взгляд, это может быть связано с Русско-Шведской войной. Это могла быть акция устрашения – известны факты, когда шведы просто шли вдоль Ладоги на своих кораблях и истребляли все деревни и поселки, которые попадались им на пути.

Как бы то ни было, отмечает собеседник «КП», находка это уникальная: массовых захоронений, относящихся к описываемому периоду, в Карелии еще не находили никогда. Сейчас над мрачной загадкой из прошлого бьются следователи и историки. Как скоро удастся ее разгадать – пока не известно. Когда же все закончится, отмечает Сергей Чернобай, погибших похоронят по-человечески – проведут православную заупокойную службу, а на месте захоронения поставят памятный крест.

Единственная наводка - две монеты 17 века, найденные в могиле. По словам Сергея Чернобая, по номиналу они примерно соответствуют современной копейке. Фото: Сергей Чернобай

МНЕНИЕ:

«ГВОЗДИ ВБИВАЛИ В ГОЛОВУ, ЧТОБЫ «УБИТЬ» БОЛЕЗНЬ»

Михаил Гольденберг, историк, директор Национального музея Карелии:

- Русско-шведских войн в этих краях действительно хватало. Мы – республика пограничная. Порубежье. Даже на гербе Олонецкой губернии, существовавшей на территории современной Карелии, был изображен щит, удерживаемый левой рукой. Кроме того, у нас стоит Варашев камень - первый в России пограничный столб. Тем не менее, на мой взгляд – равно как и на взгляд специалистов по истории Карелии, Финляндии и Скандинавских стран, с которыми я по этому вопросу консультировался – версию военного «происхождения» останков однозначно верной и единственной считать не стоит. Все дело в том, что никаких свидетельств о массовой резне, учиненной шведами в тех краях в военные годы, история не сохранила – нет ни одной записи, ни одного упоминания. Поэтому нужно рассматривать в том числе иные варианты.

Один из них – голод, из-за которого в неурожайную пору, случалось, вымирали целые деревни. Вот он как раз хорошо известен и описан. Другое дело, что он не объясняет увечий – отрезанных голов, пробитых черепов и так далее.

Самая большая странность - некоторые черепа при ближайшем рассмотрении оказались пробиты металлическиим гвоздями. Фото: Сергей Чернобай

Другая версия – эпидемия какой-то смертельной болезни. Например, холеры. Видите ли, дело еще и в том, что до конца не установлено, кому именно принадлежат останки – какой этнической группе, я имею в виду. Да, в могиле были найдены кресты, и утверждается, что кресты православные – мы их пока не видели, так что ни подтвердить, ни опровергнуть не можем – но даже если так, то православными были не только славяне, но и, например, карелы, коренное население этих мест. Причем у карел православие соседствовало с языческими обычаями. В частности, умершему от хвори было принято вбивать в череп самодельный четырехгранный гвоздь – чтобы «убить» болезнь и не дать ей распространяться дальше.

Одним словом, эта находка, безусловно, представляет огромный исторический интерес, но мы пока что находимся в самом начале пути. Возможно, какие-то факты откроются позже, когда будет проведена более масштабная и глубокая научная работа.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили «КП-Петербург» в Следственном комитете по Республике Карелия, в данный момент по факту жуткой находки проводится доследственная проверка. Установлено, что возраст останков – более ста лет. Прояснить детали следователям помогут историки и археологи – их, в частности, планируется приглашать из Российской академии наук.