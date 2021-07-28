Лесной пожар тушат с помощью авиации на острове Путсаари в Карелии, где расположен скит Валаамского монастыря

На острове Путсаари в Ладожском озере горит лес. Фото: ГУ МЧС по РК

Серьезный лесной пожар на карельском острове Путсаари тушат при помощи авиации. Особенность ситуации в том, что на острове расположен Сергиевский скит Валаамского монастыря. По заверению спасателей, угрозы постройкам нет.

- Силы МЧС России ликвидируют природный пожар, возникший на острове Путсаари в Карелии. Угрозы распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки нет. На месте работают около 60 человек спасателей, два катера семь мотопомп, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе регионального управления МЧС по Карелии.

По словам представителей ведомства, самолет-амфибию Бе-200, о котором пишут другие СМИ, решили к тушению не привлекать. Причина - безопасность людей, находящихся на острове.

- Самолет сбрасывает за раз 12 тонн воды. У нас там люди, они «держат» кромку пожара. Представляете, что будет, если на них такой объем воды выльется? - объяснили в МЧС. - Площадь активного горения там сейчас составляет около 11 гектаров, угрозы распространения на скит нет.

Огонь тушат при помощи вертолетов. Фото: ГУ МЧС по РК

Всего, по данным правительства Карелии, на утро 28 июля в республике действуют 27 лесных пожаров на общей площади 15 382 гектара в 11 районах. К тушению привлечены более 560 человек и около 100 единиц техники. Ситуацию ежедневно мониторят с воздуха при помощи авиации.

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