«Может случиться еще одна пандемия»: Инфекционист пояснил, чем грозит «дружба» коронавируса и вируса гриппа

На данный момент SARS-CoV-2 практически полностью вытеснил грипп. Но изменчивый вирус, предупреждают ученые, еще может вернуться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже совсем скоро в Петербурге должна начаться вакцинация от гриппа – на носу очередной сезонный эпидемиологический подъем. Но проблема в том, что гриппа… нет – некогда одну из самых заразных инфекций практически полностью вытеснил SARS-CoV-2. «Комсомолка» поясняет, что это значит: чем может обернуться для человечества «дружба» двух вирусов, и можно ли будет колоть одновременно две вакцины.

Как объяснила «КП» врач-инфекционист, научный сотрудник НИИ гриппа имени Смородинцева Оксана Станевич, заболеваемость гриппом в «пандемийные» полтора года действительно резко упала – причем не только в Санкт-Петербурге, но и по всему миру.

Ни в прошлом году, ни в этом в Санкт-Петербурге не фиксировался рост числа заболеваний гриппом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Тем не менее с точки зрения вирусологии и эпидемиологии ничего удивительного в этом нет, - констатирует эксперт. – Это естественный процесс – в мире вирусов, как и в мире, скажем, диких животных, идет постоянная борьба: более сильные «разновидности» подавляют и вытесняют более слабые. Тот же грипп, например, не раз это проделывал до того, как закрепился в качестве одной из основных сезонных респираторных инфекций.

Впрочем, на затишье, возникшее в последнее время на «поле битвы», ученые смотрят с опаской. Виной тому – неприятное свойство ушедшего в тень гриппа активно мутировать, изменяться, адаптироваться к новым условиям и давать новые штаммы.

- Мы не исключаем, что в недалеком будущем появится некая новая форма гриппа, которая не будет «враждовать» с SARS-CoV-2, - продолжает Оксана Станевич. – Это называется коинфекция – когда одна клетка (и, следовательно, один организм) заражается одновременно разными видами вирусов. В таком случае заболевание может стать более тяжелым. А поскольку и грипп и SARS-CoV-2 обладают достаточно высокой контагиозностью – заразностью, если говорить простым языком – в мире после этого может начаться новая, иная по масштабам бедствия пандемия.

Выход один - прививаться и от одного и от другого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выход один, констатирует специалист, один: прививаться.

- Вопрос взаимодействия вакцин от гриппа и от COVID-19 на данный момент изучен не так хорошо, как хотелось бы, - отмечает Оксана Станевич. – Вместе с тем имеющиеся данные позволяют предположить, что как-то взаимно влиять друг на друга, «мешать» друг другу и усиливать побочные эффекты друг друга они, вероятнее всего, не будут. Поэтому прививаться нужно и от гриппа и от SARS-CoV-2.

ОФИЦИАЛЬНО

По словам председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца, вакцинация от гриппа в Северной столице в этом году все же состоится. Правда, каких-либо подробностей на данный момент нет: сроки и объемы прививочной кампании будут зависеть от федерального министерства здравоохранения.