«Камеры строили для иностранцев»: Ученый расшифровал тайные рисунки в подземной тюрьме в Ленобласти

Что значат рисунки в подземной тюрьме в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Волк, ворон, паук. Что это все может означать? А если эти рисунки изображены в подземной частной тюрьме, найденной под частным домом в Ленобласти? Обнаруженный оперативниками бункер под особняком во время расследования убийства бизнесмена Бадри Шенгелии до сих пор оставляет больше вопросов, чем ответов. Создатели этой тюрьмы настолько хорошо зачистили все концы, что разгадать загадку – кому нужна была точная копия СИЗО «Кресты» под землей – не могут не только региональные силовики, ни и приехавшие из Москвы следователи-криминалисты. Однако одну зацепку заказчики темного сооружения все же оставили. Это загадочные рисунки, которые украшают вход и стены бункера. «КП» вместе с экспертом решила разобраться и понять, что могли означать все эти изображения на мрачных стенах.

«СКАНДИНАВСКАЯ МИФОЛОГИЯ И КУЛЬТУРНЫЕ СИМВОЛЫ В ТЮРЬМЕ»

Следователи и журналисты уже сломали голову, перебирая все возможные версии того, для чего и кому нужна была эта тюрьмы. Но использовать научный подход не пытался еще никто. А ведь здесь есть, над чем поразмыслить.

Под этим домом нашли частную тюрьму Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ранее мы говорили, что создатели казематов имитировали точную копию СИЗО. Однако в спецучреждениях нет никаких изображений, кроме символики ФСИН. Поэтому тюрьма могла иметь и другое значение. Чтобы разобраться в этом, пройдемся по рисункам. На входе в бункер красуется надпись «COPENGAGEN», с двух сторон это слово окружают изображения ворон. Внутри самого «СИЗО» виднеется еще одна птица, рядом с ним волк на фоне полной Луны, неподалеку – девушка за решеткой, а это - паук в паутине.

Но самое привлекательное – это надпись «Manonera», сверху которую украшает человеческий череп с костями. Что хотели сказать этим создатели тюрьмы, мы спросили у члена бюро научного совета РАН «История мировой культуры», культуролога, философа и писателя Игоря Яковенко.

Манонера - первая итальянская мафии в США Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Manonera», вы и так уже поняли, это первая итальянская группировка в США «Черная рука». Если посмотреть более подробно на эту картинку, то слева и справа надпись окружают какие-то не очень четкие знаки - пока они не очень читаются, - делится Игорь Яковенко. – Следующее окошко - это волк на фоне луны. Какой-то специальной символики он не представляет. Волк - это одиночество, сила, тот, кто приходит ночью, это непреодолимость. Что касается женщины - блондинка за решеткой – то никаких мыслей, кроме как о самой тюрьме, о несвободе, она вообще не вызывает. Паук же - очень серьезный культурный символ. Он находится в центре паутины. Паутина охватывает пространство, паук обладает властью, плетет свою паутину. Дальше идет надпись «COPENGAGEN», окруженная воронами. Прошу заметить, что у одного из воронов на лапе что-то похожее на лапти. Но я скажу, что ворон все же не очень мистическая фигура.

- Вам не кажется, что у ворона не лапти, а лапы тигра или другого хищника? Если это так, и учитывая надпись Копенгаген, может ли это быть «вальравн» (персонаж датского фольклора со сверхъестественными силами) или грифон?

- Да, можно это и так считать.

Такая надпись украшала вход в бункер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- К слову, здесь два ворона и волк. Такие же окружали персонажа скандинавской мифологии – бога Одина. Считалось, что вороны несут смерть.

- А вот тут давайте остановимся. Согласен с вами, это первое, что приходит в голову, если заходить в Интернет и смотреть, что это может быть. И в скандинавском эпосе это есть, если действительно плясать от слова «Копенгаген». Если так интерпретировать, мы вступаем на почву фантазий. Но материала для четкой картины того, что это все означает здесь мало. Однако давайте смотреть, для кого это рассчитано, какой смысл это все несет. И отсюда уже будут предположения.

«ВСЕ ЭТО РАСЧИТАНО НА ИНОСТРАНЦЕВ»

Все символы, изображенные в тюрьме, по мнению эксперта, говорят об одном – они рассчитаны не на россиян.

- Мне кажется, они сделаны больше под иностранцев. Иначе, зачем все эти западные примазки? И дело не в том, что тут все написано на латыни, а в общей эстетике всего, - делится Игорь Яковенко. - Давайте рассуждать так. Если эти рисунки есть, значит, они рассчитаны на того, кто окажется в этой тюрьме. А наши обычные ребята все же не считают это все, а те, кто сможет считать, так они и не нужны такой тюрьме. А вот иностранец погружен в эту культуру. И, так или иначе, эти символы на него сработают. Потому что они окружают всю его жизнь. Эта культура - она у них есть в анекдотах, в сказках, в фильмах. Так же как мы знаем тысячи русских примет, которые позволяют быть адекватными гражданами нашей культуры, также все это работает и с ними. А если поместить сюда россиянина, то без Интернета наш человек просто не разберется, что это все значит.

Что скрывали казематы под особняком? Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«ТЮРЬМА – ДЛЯ КОНКУРИРУЮЩИХ НАРКОБАРОНОВ?»

Ленобласть граничит с Эстонией, а Петербург - с Финляндией. Отсюда, по словам эксперта, можно сделать предположения.

- Может ли человек из Финляндии или севера Европы оказаться в Ленобласти? – рассуждает эксперт. – Может ли эта тюрьма иметь отношение к темному бизнесу, к наркотрафику или еще чему-то? А если говорить о международном трафике, то сотрудничает ли иностранная наркомафия с отечественной? Да, она работает в контакте. И отношения между ними будут, как рабочие, так и конфликтные. А окажись иностранец из этой среды в таком месте, сработают на него эти рисунки? Да, для этого контингента это вполне подойдет.

Еще одной версией из разряда рассуждений, эксперт называет нелегальную переправку людей заграницу.

- Могут ли быть конфликты у отечественной группировки с принимающей стороной? – рассуждают эксперт. – Это еще как один вариант.

Почему нумерация камер в тюрьме начиналась с 19-ой, а не с 1-ой?

- Теоретически, могли ли использовать эту тюрьму спецслужбы для допроса иностранцев, занимающихся международным наркотрафиком? В том случае, если четко известно, что у преступника есть полезная информация о своей группировке, но задержать его на законных основаниях нет возможности?

- Мы здесь оказываемся в пространстве безудержного варьирования. Теоретически, возможно. Но я бы под таким суждением не подписался. Хотя вариантов тут действительно может быть много, - уточняет Яковенко.

Что же касается нумерации камер в этом подземелье: «19,20,21». У многих возникли вопросы – может, есть еще такие частные тюрьмы, которые пока не нашли силовики. Но эксперты считают, что создатели тюрьмы мыслили с хитростью.

- Такая нумерация была выбрана специально, чтобы запутать человека, который попадает в эту камеру. Чтобы люди думали, что здесь всего не три камеры, а больше 20. Все это продуманно очень хорошо. Ведь могли бы вообще без номеров сделать, но нет, - считает ветеран МВД РФ Евгений Черноусов.

Мы не исключаем, что создатели тюрьмы и авторы рисунков были разными людьми, не связанные между собой. Тем не менее, об этой тюрьме до следователей знали лишь те, кто имел отношение и знал, как войти в этот бункер. При этом источник "КП-Петербург" в силовых структурах утверждает, что когда силовики зашли в первый раз в эти казематы, все эти изображения уже красовались на стенах. Тем не нее, рисунки могли ничего и не значить, а просто радовать глаз создателей тюрьмы.